尼日利亚学者：中国的成功在于中国共产党领导

人民网阿布贾8月5日电（记者姜宣） 据驻尼日利亚使馆微信公众号消息，4日，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授谢里夫在尼主流媒体《蓝图报》发表题为《中国恐惧症和美帝国的衰落》的评论文章，认为中国取得发展成功的根本在于中国共产党领导。面对中国崛起，美国焦虑恐惧，特朗普政府遏制中国策略不仅未见效，反而增强了中国的力量，中国超越美国成为全球领导者只是时间问题。

文章说，中国创造了人类历史上史无前例的发展奇迹，目前已成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国、外汇储备第一大国。中国取得这些成就与经济快速增长、全球政治影响力提高、教育实力增强、文化繁荣兴盛有关，然而中国发展之所以成功，最根本在于中国共产党的领导。没有中国共产党，就没有中国发展奇迹。中国国家主席习近平提出的“四个全面”和“一带一路”倡议等改革政策有利于中国特色社会主义模式健康发展。

文章说，2020年新冠肺炎疫情导致全球经济衰退，有数据表明，只有中国能保持1%的增长率，包括美国在内的其他国家均为负增长。到2021年，中国的国内生产总值将达到24万亿美元，基本与美国持平。中国的崛起与美国衰落形成鲜明对比。特朗普喊着“让美国再次伟大”的口号，却用实际行动加速摧毁美国。特朗普故意制造孟晚舟事件，对华发动贸易战，不断干涉中国内政，把新冠病毒称为“中国病毒”以抹黑中国，但这些遏制中国的策略并未见效，却让中国在国际舞台上力量大增。现实情况正如美国前总统卡特所言，“中国的崛起势不可挡”。

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