美国拿中俄当借口大举扩军

美国《星条旗报》网站近日报道称，美国陆军国民警卫队正计划重组作战编队，将现有的旅级部队重组为师级单位，使原有的10个作战师增至18个，以增强战斗力，从而应对有朝一日与中俄发生的重大冲突。

作为美国武装力量的重要组成部分，美国陆军国民警卫队是美军现役部队的后备役部队，也是隶属于各州政府的地方武装部队。美陆军国民警卫队此次以“应对中俄冲突”为借口大举扩军，背后有何真实意图，引发国际社会与分析人士的猜测。

扩军响应国防战略

美国陆军国民警卫队负责人丹尼尔·霍肯森接受《星条旗报》采访时表示，陆军国民警卫队此举标志着美国陆军能够调动的满编师数量显著增加，因为目前只有陆军10个现役师配备的下属部队足员，调整之后作战师力量将大幅增至18个。

“从2018年发布的美国《国防战略报告》可以看出，如果和旗鼓相当的竞争对手发生潜在的大规模作战行动，可能是以师级单位为作战单元。”丹尼尔·霍肯森的表态响应了此前美国国防战略重点的调整。

2018年，美国前国防部长马蒂斯公布新版《国防战略报告》，宣布美国国防战略重点由反恐转为大国竞争。战略报告明确宣布“世界重回大国竞争状态”，并将中国和俄罗斯定位为“超过恐怖主义的对美国国家安全的最大挑战”。战略报告指出，美国与中国和俄罗斯这两个对手发生重大冲突的可能性成为美国当前主要的国家安全威胁。

此外，也有美媒分析，此次整编计划将分散在全国各地的旅乃至更下级的军事单位，集中调配给新成立的师级单位指挥，从而扩大国民警卫队的编制规模，给予军人更多晋升机会。

针对中俄是“障眼法”

公开资料显示，美陆军国民警卫队目前在弗吉尼亚州、得克萨斯州、宾夕法尼亚州、明尼苏达州、堪萨斯州、印第安纳州、加利福尼亚州和纽约州设有8个师部机构，每个师部由大约300名军人组成。其中一些师部与下属部队建立了关系，但没有一个师部的人员配备与美国正规部队的建制师一样。美国正规部队一个师部拥有2万人。美国陆军国民警卫队方面表示，陆军国民警卫队需要足够的旅和营来填充这些师。这样将使这些编队能够一起训练并建立练习，以备需要时共同作战。

“美陆军国民警卫队打着‘应对中俄冲突’的旗号重组作战编队，很大程度上是把中俄作为扩军的幌子。”中国社会科学院美国研究所研究员袁征接受本报记者采访时指出，尽管美国与中国、俄罗斯的关系紧张，但美国为此发动战争的可能性微乎其微，有核国家间的正面冲突将带来不可预料的后果，美国五角大楼没有理由以扩军挑衅美与中国、俄罗斯的关系。“应对中俄只是美陆军国民警卫队扩军堂而皇之的借口，更有可能是为了掩饰美国政府的其他目的。”

意在解决国内问题

“美国陆军国民警卫队重组作战编队，更有可能是出于国内政治的考量，尤其是着眼于11月的总统选举，为美国政府强硬处理国内事务做准备。”袁征认为，目前美国深陷疫情防控和抗议示威活动的泥淖，美国部分民众渴望政府以更加强有力的举措制止破坏性的游行示威活动，恢复社会秩序。扩充国民警卫队力量，可能是在为美国政府进一步强硬应对游行示威活动做准备。

今年5月以来，美国明尼苏达州明尼阿波利斯市警察执法失当致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，此事引发的示威活动在美国多地持续升级。期间，明尼苏达州、华盛顿特区等美国多地出动国民警卫队协助警察处理抗议示威活动。

“强硬处理美国移民问题是美国现任政府的一贯主张。未来几个月内，美国政府可能在全国范围内展开非法移民搜索，加强美国与墨西哥边界非法移民管控，这些都需要更多国民警卫队的人手支持。”袁征指出。

也有分析人士认为，美军内部长期以来存在各军兵种互相竞争的现象。此次陆军国民警卫队要求扩编，既是为了争夺资源，也是为了提高自身存在感。“应对中俄冲突”这样的借口，透露了美国政客的冷战思维，无益于世界和平稳定。

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