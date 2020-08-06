助力脱贫攻坚与乡村振兴 欧美同学会乡村医生线上培训班开班

因病致贫、因病返贫，是脱贫攻坚中的“硬骨头”，没有全民健康，就没有全面小康。为深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示精神以及党中央关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，提升受帮扶地区乡村医生素质，助力脱贫攻坚和乡村振兴融合发展，8月5日，欧美同学会助力脱贫攻坚与乡村振兴乡村医生线上专题培训班开班，北京市朝阳区妇幼保健院产科主任乔晓林担任首讲嘉宾，围绕预防接种、妇科保健基本知识进行培训。

北京市朝阳区妇幼保健院产科主任、主任医师乔晓林授课。孔雯 摄

疫情防控常态化背景下，助力脱贫攻坚与乡村振兴工作如何适应新变化？欧美同学会创新工作方式，将培训班由线下转到线上，此次培训即是欧美同学会举办线上专题培训班的首次尝试。培训班在北京设置主会场，在我会定点帮扶的“三镇一乡”——甘肃省渭源县北寨镇、文县范坝镇，贵州省黔西南州望谟县打易镇，宁夏回族自治区西吉县硝河乡设立4个分会场，来自“三镇一乡”的100余名乡镇卫生院、村卫生室的乡村医生通过收看线上网络视频直播的方式参加培训。

健康医疗扶贫是欧美同学会助力脱贫攻坚的重要内容。2019年3月，欧美同学会出台关于助力脱贫攻坚的实施意见，提出发挥海归人才的智力优势，坚持精准要求、靶向施策、因地制宜的原则，在产业扶贫、健康医疗扶贫、教育扶贫、就业扶贫上持续帮扶，久久为功，确保“三镇一乡”地区贫困群众和全国人民一道迈入小康。

本次培训班将持续4天，目的在于对接优质医疗资源，通过开展系统的远程培训，整体提升“三镇一乡”乡村医生专业技术水平，提高基层医疗服务能力，不断满足群众医疗卫生需求，推动乡村健康事业全面协调可持续发展，让乡村百姓获得更好的医疗服务。未来几天，来自北京、吉林三甲医院的医学专家还将围绕常见病基层诊疗、院前急救、危重症患者的早期判断与评估、常见感染性疾病诊治、突发公共卫生事件报告和处理、抗生素规范应用等方面对乡村医生进行培训。

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