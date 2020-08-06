“一次独特而绝妙的机会”

8月1日，第九届“汉语桥”全俄大学生中文比赛莫斯科馆区决赛以在线直播方式隆重举行，这也是该项赛事第一次云端进行。虽然新冠疫情仍然在持续，但是现代通讯技术与手段的进步并不能阻碍俄罗斯大学生以及各界人士深入学习汉语与对中国文化的兴趣，这次比赛是对莫斯科馆区大学生们学习掌握的中华才艺与汉语言技能集中展示。本次比赛由中国驻俄罗斯使馆教育处主办、莫斯科国立语言大学孔子学院承办驻俄使馆教育处曹士海公参出席并致辞，莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃发来视频祝福。

此次比赛主题是“天下一家”，确实正如曹士海公参在致辞中所讲，此次疫情使大家更加懂得：人类是休戚与共的命运共同体，天下是息息相关的一家。“学习汉语，不仅可以为中国两国的关系的发展提供强有力的人才支撑，对汉语学习者来说，学好汉语也意味着更有机会拥有美好的未来。”他希望同学们通过“汉语桥”这座文化之桥、友谊之桥，更加了解中国，更多地去了解中华文化，成为中俄友好关系的守护者和传承者，促进中俄各领域的交流与合作，推动中俄关系迈向更高的水平。

莫斯科国立语言大学校长克拉耶娃在祝福视频中表示，汉语桥比赛对俄罗斯大学生来说是一次独特而绝妙的机会，通过汉语桥他们能够展示汉语技能，展示自己对中国文化、艺术、文学、地理等方面知识的了解。

11名来自莫斯科馆区不同高校的参赛选手都以“天下一家”为主题发表了精彩的演讲，值得强调的是，演讲题目是现场抽签选定，且只有短短的20秒准备时间。不过选手们都能够做到对随机主题进行透彻的阐述，凸显了同学们扎实的汉语基本功，以及语言组织和表达能力的最高水准，即兴演讲紧贴主题、用词准确，表达细腻、内容积极向上，令人印象深刻，获得了在场评委的赞赏。选手们从各个视角述说着他们与中国的故事和学习汉语的感悟。很多同学从人类命运共同体、同呼吸、共命运等主题，引申出共同抗击疫情的理念。他们生动形象地讲述了自己和中国的不解之缘，结合自身经历阐述了语言是一座桥梁，将世界各个角落连成一个大家。

中华文化技能展示环节更是精彩纷呈。选手们带来了丰富多彩的极具中华文化特色的才艺展示。无论是诗词朗诵、歌曲演唱、影视配音、相声等语言类表演，还是中国画、武术等非语言类表演，都令观众看到了选手们从服装道具到表演技艺的精心准备以及他们对中华文化的了解与认可，全方位展示了其深厚的语言功力，也体现了他们对中国文化内涵的深刻理解和精准把握。

本次比赛评委会主席由莫斯科国立语言大学汉语教研室主任拉希姆别科娃担任。她在总结比赛时表示，今年汉语桥比赛以不寻常的形式进行，但一切井井有条，方方面面非常周到，所有参赛的选手都表现出了自己最好的水平。中方评委代表，圣彼得堡国立大学孔子学院中方院长何芳对本次大赛进行点评总结。何院长向中国驻俄罗斯大使馆教育处，莫斯科国立语言大学孔子学院成功举办本届大赛表示热烈的祝贺，对他们的辛苦付出和不懈努力表示由衷的钦佩和赞赏。她指出，本届比赛从组织形式到技术处理等各个环节都遇到了非常大的困难，但莫斯科国立语言大学孔子学院的团队不负众望，给我们呈现了一场完美的网络大赛的成功模式。同学们学习汉语的执着精神、对中国文化的巨大兴趣和深层理解、永不言败的青春热情让人赞叹与动容。她也希望优秀的选手们在全俄罗斯大学生“汉语桥”决赛中再接再厉，努力拼搏，再创佳绩。

通过激烈的角逐，来自俄罗斯总统国民经济与公共管理学院的选手达卡耶夫获得了评委们的最佳好评，摘取第一桂冠；来自莫斯科市立师范大学的选手科洛博科获得了第二名；来自莫斯科市立师范大学的选手阿廖什金娜获得了三等奖与最佳才艺奖；来自下诺夫哥罗德国际语言大学的选手巴玛卡洛娃获得了最佳演讲奖。此次比赛中获得一、二、三等奖的选手将参加8月22日?举行的第9届“汉语桥”全俄大学生中文比赛。

我驻俄使馆教育处姜明一秘、莫语大国际合作与国际化局局长绍金娜、莫语大孔子学院俄方院长谢列兹尼奥夫和中方院长梅春才出席了本次活动。

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