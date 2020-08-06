美国1980年后出生者首次成“人口主力”

美国布鲁金斯学会最新研究显示，美国1980年以后出生的人口占总人口50.7%，首次超过人口半数。只是，第二次世界大战后出生的“婴儿潮”一代依然是选民群体的主力军。

美国《国会山》日报4日报道，布鲁金斯学会人口学家威廉·弗雷研究发现，出生于1981年至1996年的“千禧一代”如今占美国人口总数22%；加上出生于1997年至2012年的“Z一代”和2013年以后出生人口，美国40岁以下人口如今在总人口中的比重为50.7%。

1946年至1964年出生的“婴儿潮”一代占人口总数21.8%，但这一群体在选民中占比最大，达28.9%。“千禧一代”在选民中的比重为27%；“Z一代”占总人口20.3%，但只有部分人刚达到投票年龄，在选民中比重仅为10.1%。

“婴儿潮”一代已连续出现4名美国总统。今年总统选举的民主党推定候选人、前副总统乔·拜登也属“婴儿潮”一代。

人口预测显示，到2030年，美国选民中最大群体将是1980年后出生人口。这一群体与老一辈不同，族裔及文化背景更多样化，对移民、警务改革和环保等议题持更倾向于“自由派”的立场。

另外，“婴儿潮”一代将近四分之三是白人；“千禧一代”中60%是白人；“Z一代”中白人只占55.6%；2013年以后出生人口中白人占比不足一半。

皮尤研究中心去年民意调查发现，与老一辈相比，年轻人更可能要求政府采取有力措施解决问题，而且更可能认定增加多样性有利于社会发展、主张气候变暖主要由人类活动导致。

另外，年轻人可能相对不太满意总统唐纳德·特朗普的执政表现。美国埃默森学院近期民调发现，30岁以下群体中只有36%认可特朗普的执政表现；这一比例在30至50岁群体中为38%。但50岁以上群体中过半数满意特朗普的执政表现。（陈丹）（新华社专特稿）

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