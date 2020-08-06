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医学专家说法德面临第二波疫情风险

2020年08月06日08:16  来源：新华网
 

　　法国政府应对新冠疫情科学委员会4日警告，法国今年秋天或冬天迎来第二波疫情的可能性“非常大”；德国一个医师工会同一天说，德国已经出现第二波疫情。

　　随着疫情缓解，欧洲国家逐步解除防疫封锁措施，但多个国家疫情随后反弹，最近几周单日新增病例数持续增加。

　　法国卫生部网站发布的科学委员会声明写道：“当前（防疫）形势不稳定，我们随时可能陷入一种更不可控的局面，就像西班牙那样。”

　　与西班牙相比，法国疫情反弹幅度较小。法国卫生部发布的数据显示，截至3日，法国累计确诊病例为191295例，过去3天新增病例共计3376例，医院重症监护室收治的感染者人数逐渐增多。

　　卫生部通报，8月以来法国单日新增病例平均为1125例，与6月平均新增病例435例相比翻了不止一番，7月平均新增病例为746例。

　　科学委员会在声明中说：“我们今年秋天或冬天非常可能经历第二波疫情。”这一委员会警告，如果人们不遵守保持社交距离等防疫规定，新一波疫情会提前来袭。

　　随着单日新增病例数上升，法国中央和地方政府已经开始收紧一些防疫措施，例如里尔和尼斯市政府要求民众在人员密集的街头戴口罩。

　　法国科学委员会发布声明的同一天，德国医师工会“马尔堡联盟”说，德国已经出现第二波疫情，如果人们不遵守防疫规定，得来不易的防疫成果将付之东流。

　　“马尔堡联盟”主席苏珊·约翰娜告诉德国《奥格斯堡汇报》记者，德国已经处于第二波疫情的早期阶段，急于恢复疫情暴发前的生活、不遵守防疫规定的行为“危险”，将“逐渐毁掉德国迄今取得的成功成果”。

　　与欧洲其他国家相比，德国因疫情死亡的人数较低。路透社说，这一结果归功于大规模病毒检测、完备的医疗系统和民众严守社交距离规定。

　　然而，德国疫情近来同样反弹。德国罗伯特·科赫研究所4日发布的数据显示，德国累计病例为211281例，过去24小时新增确诊病例879例，新增死亡病例8例。

　　罗伯特·科赫研究所先前说，德国近来小规模集中感染事件频发，多与聚会、休假和返乡等活动有关。这一研究所再次呼吁民众保持社交距离、遵守防疫规定，以遏制疫情发展。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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