拜登将远程接受民主党总统候选人提名

新华社华盛顿8月5日电（记者孙丁 徐剑梅）美国民主党全国代表大会委员会5日发表声明说，已经锁定该党总统候选人提名的美国前副总统拜登将在其家乡特拉华州远程接受提名。

声明说，考虑到美国新冠疫情正在恶化，为保护各方人员健康，2020年民主党全国代表大会的演讲者将不会前往威斯康星州密尔沃基市，拜登也将不再前往。拜登将在其家乡特拉华州发表全国讲话，并接受民主党总统候选人提名。

2020年民主党全国代表大会将于8月17日至20日在密尔沃基市举行。鉴于新冠疫情，组织方此前已决定把部分活动转到“线上”，而拜登原计划到密尔沃基市接受提名。

2020年共和党全国代表大会将于8月24日至27日举行，组织方同样因为新冠疫情决定大幅压缩大会规模。已锁定共和党总统候选人提名的现任总统特朗普日前宣布，共和党全国代表大会在佛罗里达州杰克逊维尔市的议程取消，他将以“其他形式”发表演讲，正式接受提名。

特朗普5日在接受美国媒体采访时透露，他正在考虑在白宫发表讲话并接受共和党总统候选人提名。但美国国会众议院议长、民主党人佩洛西对这一想法提出质疑和批评。

美国主要政党的全国代表大会每4年召开一次，在总统选举年举行，其主要功能包括提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等。

美国是全球新冠疫情最严重的国家。据美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至美国东部时间5日下午，美国累计新冠确诊病例超过480万例，死亡病例超过15.7万例。

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