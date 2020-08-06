中国常驻联合国代表团发言人就安理会审议克什米尔问题答记者问

新华社联合国8月5日电 中国常驻联合国代表团发言人5日就安理会审议克什米尔问题答记者问。

发言人说，安理会8月5日就克什米尔局势进行了讨论，听取联合国秘书处通报当前克什米尔局势和联合国印巴军事观察组工作。安理会成员对当前克什米尔局势表示关注，希望有关方面保持克制，通过对话妥善解决问题，共同维护地区和平与稳定。中国常驻联合国代表张军在会上阐述了中方在克什米尔问题上的原则立场。

张军表示，去年8月，印度单方面修宪改变了克区现状，引发地区局势高度紧张。时隔一年，克区局势没有得到根本改善，有进一步升级的危险。中方对当前克什米尔局势、相关军事行动和动向表示严重关切，反对任何使局势复杂化的单方面行动，呼吁有关方面保持克制，谨慎行事，尤其是避免采取加剧局势紧张的行动。

张军强调，克什米尔问题是历史遗留争议，应根据《联合国宪章》、安理会决议和有关双边协议规定，以和平方式妥善解决。推动局势缓和，妥善解决有关问题是安理会职责所在。国际社会普遍高度关注克区局势，期待安理会承担其应有责任。

张军指出，印巴两国都是中国的友好邻邦，都是发展中大国，都处于关键发展时期。中方致力于发展与印巴双方的友好关系，呼吁双方以国家发展为重，以南亚地区和平稳定为重，妥处历史恩怨，打破零和思维，避免单边行动，通过对话协商以和平方式解决争议，共同维护地区和平稳定大局。

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