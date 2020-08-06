现场直击：“我一生都没见过这样的场景”——记黎巴嫩首都贝鲁特港口区爆炸

新华社贝鲁特8月5日电现场直击：“我一生都没见过这样的场景”——记黎巴嫩首都贝鲁特港口区爆炸

新华社记者李良勇

“我今年75岁，一生都没见过这样的场景，甚至在黎巴嫩内战期间也没见过。”5日，约瑟夫·哈代德这样向新华社记者描述前一天贝鲁特港口区爆炸的惨状。

哈代德在紧邻贝鲁特港口的街区经营一家商店，4日傍晚爆炸发生时他不在店内。等5日清晨来店里查看，发现整个店面完全被毁。由于店铺没有保险，哈代德欲哭无泪，“对我来说，这是灾难性损失”。

记者5日清晨在这一街区看到，几乎所有建筑物都是满目疮痍，地面到处散落着碎玻璃，一些电线也掉落地面，被居民临时用木棍支起。道路两边停放的车辆遭到不同程度的损毁，许多车辆的安全气囊打开。路旁大量树木在爆炸冲击波中被炸断。整个街区像是在战争中遭受过轰炸一样。

附近一家五金店老板穆罕默德·哈马德面对一片狼藉的店铺，一筹莫展。“我想清理一下，但实在不知道从哪里开始，这次爆炸真是让人绝望。”

他说：“昨天爆炸时，我第一反应是空袭，因为感觉爆炸距离那么近，那么强烈。”经历过2006年黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突，哈马德对当时以色列轰炸贝鲁特的场景记忆犹新。

所幸，哈马德没有受伤。等他缓过神走出店铺，发现周边建筑物严重损毁，街上一些车辆撞在一起，有人在惊叫和奔跑。“那场景太恐怖了，但万幸不是爆发战争。”

贝鲁特省省长马尔万·阿布德5日说，因爆炸造成大量建筑物和民宅被毁，成千上万的居民可能在两到三个月内无法重返家园。他估计，爆炸造成的损失大约30亿至50亿美元。

“这是贝鲁特第一次以如此方式遭受严重损毁，是黎巴嫩民众第一次受到如此伤害。”阿布德说。

现阶段，港口区爆炸现场以及贝鲁特市区一些受损建筑内的搜救行动仍在继续。

黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑5日说，爆炸已造成至少100人死亡，另有大约4000人受伤，预计死亡人数可能进一步上升。

中国驻黎巴嫩大使馆5日证实，截至目前，有一名中国公民在爆炸中受轻伤，已接受救治。

目前，爆炸的具体原因仍不清楚。但多名黎巴嫩政府官员说，爆炸可能由2014年存放在港口仓库中的2750吨硝酸铵引起。黎巴嫩高级防卫委员会4日晚表示，将成立一个调查委员会，就爆炸原因展开调查，调查委员会须在5天内提交调查结果。

黎巴嫩总统奥恩5日视察了港口爆炸现场。他先前强调，要彻查爆炸事件，并将严惩相关责任人。

黎巴嫩政府5日宣布，在贝鲁特实施紧急状态。当地媒体则报道，黎巴嫩政府同意软禁自2014年以来监管和守卫仓库的所有港口官员。

“黎巴嫩真是祸不单行。从去年10月开始爆发大规模反政府示威，今年年初又遭疫情，老百姓日子本来就难过，现在又发生这么严重的爆炸，”现年53岁的哈桑·哈利勒无奈地说，“但也许这就是生活，日子还得继续。”

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