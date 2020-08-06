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黎巴嫩政府宣布在贝鲁特实施紧急状态

2020年08月06日06:44  来源：新华网
 

　　新华社贝鲁特8月5日电（记者李良勇）黎巴嫩政府5日宣布，即日起在首都贝鲁特实施紧急状态，为期两周。

　　黎巴嫩政府当天召开紧急会议，宣布贝鲁特为受灾城市，在贝鲁特实施为期两周的紧急状态，由军方监督实施。政府同时敦促有关部门采取措施救助灾民，包括向无家可归者开放学校、酒店等场所，并确保民生物资供应等。

　　黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑当天晚些时候说，4日发生的爆炸已经造成135人死亡、大约5000人受伤，另有数十人依然下落不明。

　　黎巴嫩政府当天同意把贝鲁特港自2014年以来所有监管和守卫仓库的港口官员进行软禁，以便展开调查。这些人员数量和名单暂不清楚。

　　黎总理哈桑·迪亚卜说，对爆炸展开调查是当前第一要务，应尽快取得结果。黎巴嫩内政部长穆罕默德·法赫米表示，调查将耗时5天，调查结果将是“透明的”。

　　5日是黎巴嫩全国哀悼日，黎巴嫩所有政府机构降半旗志哀。

　　包括法国、卡塔尔、伊朗、塞浦路斯、科威特、俄罗斯等在内的多个国家已宣布向黎巴嫩提供医疗和人道援助。法国两架军机搭载55人和大约15吨仪器装备以及一个移动医疗中心，于5日抵达贝鲁特机场；卡塔尔一架运载医疗物资的飞机当天也飞抵贝鲁特；伊朗、塞浦路斯向黎巴嫩派遣了医疗队或搜救队。

　　当地时间4日18时10分左右，贝鲁特港口区发生剧烈爆炸。爆炸具体原因目前仍不清楚。多名黎巴嫩官员提及，有大约2700吨硝酸铵自2014年起便存放在贝鲁特港口区仓库内。

(责编：牛镛)
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