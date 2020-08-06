“复苏基金”能复苏欧洲经济吗？（环球热点）

七月二十一日，欧盟峰会就七千五百亿欧元规模的“复苏基金”达成一致。图为欧盟委员会主席冯德莱恩（左）和欧洲理事会主席米歇尔在位于比利时布鲁塞尔的欧盟总部出席记者会时击肘致意。

新华社/美联

据欧联通讯社报道，当地时间8月1日，欧盟批准意大利提交的三项国家援助计划，涉及总额为60亿欧元。该援助计划是欧盟“复苏基金”框架的一部分，旨在援助意大利受新冠肺炎疫情影响严重的中小企业。这是7月21日欧盟通过规模达7500亿欧元“复苏基金”以来首次落实援助计划。

专家指出，新冠肺炎疫情严重冲击欧洲经济，加剧了欧盟内部各成员国之间经济发展的不平衡性。欧盟机构通过多项经济刺激计划，不仅向市场传递出积极信号，也展现了主导欧洲一体化的决心。

快速落地 显示决心

“欧盟这么快批准意大利的国家援助计划，正面意义明显。”中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建对本报分析称，一是稳定作用，“复苏基金”从纸面协商层面迅速转入到具体实施层面，不仅给有需求的欧盟成员国吃下“定心丸”，也给市场传递出积极信号；二是示范作用，意大利在申请程序和申请资金的投入方向上，会给其他欧盟成员国跟进申请提供参考；三是表达决心，欧盟通过和意大利等申请国的合作，表明其复苏欧洲经济和主导欧洲一体化的决心。

“复苏基金”是欧盟有史以来规模最大的财政支出计划，总额为7500亿欧元，其中3900亿欧元为无偿赠款，3600亿欧元为低息贷款。具体来看，“复苏基金”由7项独立计划构成，包括6725亿欧元的复苏和韧性工具（含3600亿欧元的贷款和3125亿欧元的赠款）、475亿欧元欧盟反应计划、50亿欧元欧洲地平线计划、56亿欧元投资欧洲计划、75亿欧元乡村发展计划、100亿欧元过渡专用基金、19亿欧元欧洲救援计划。意大利申请到的援助计划为其中的3项。

此外，根据7月21日欧盟峰会达成的协议，“复苏基金”由欧盟作为一个整体从金融市场借贷，并与额度达1.074万亿欧元的2021—2027欧盟多年度财政预算框架挂钩。这意味着，未来7年，欧盟的财政支出总额将超过1.82万亿欧元。

“一举多得。”崔洪建认为，此举一是显示出欧盟把短期的危机应对和中长期的经济结构转型升级结合起来的构想；二是体现出欧盟主导欧洲财政一体化的决心，为以后应对类似的公共卫生危机和新的债务危机增加手段和工具；三是稳定欧元币值和金融市场，缓解疫情和英国脱欧等叠加因素对欧盟经济的冲击，重新树立市场信心。欧盟的经济援助计划结合财政刺激、危机救助、产业布局等多重考量，如果顺利落实，对稳定世界经济大有帮助。

随着疫情缓解和一系列经济刺激措施的实施，欧洲经济出现复苏迹象。当地时间8月3日，市场研究机构IHS Markit发布的最新数据显示，欧元区制造业采购经理人指数（PMI）从6月的47.4回升至7月的51.8，优于市场预期的51.1，为2019年年初以来首次超过荣枯线50。IHS Markit首席经济学家威廉姆森表示，这表明欧洲经济第三季度开局良好。

联合自强 共渡难关

新冠肺炎疫情对全球经济的冲击前所未有，欧洲陷入史无前例的经济危机。联合自强是欧洲国家应对危机的必然选择。

据法国《巴黎人报》8月2日报道，随着疫情的暴发，欧洲每天都有坏消息传出。消费、投资和出口齐齐下降，所有的增长动力都停止了，失业人数急剧增加。

报道称，疫情加剧北欧和南欧国家之间的不平等。欧洲南部的意大利和西班牙是疫情主要受害国。此前，这两国已接连经历2008年金融危机和2012年主权债务危机，在本次疫情中进一步陷入衰退，也没有足够的财政回旋余地来应对危机。法国是航空业和旅游业大国，受疫情的影响尤其严重。以旅游业为支柱产业的西班牙，情况也类似。欧洲北部遭受的破坏较小，但也不可低估。德国联邦统计局宣布，今年第二季度的国内生产总值（GDP）同比下降10.1%，成为“自1970年德国开始统计季度GDP以来的最大降幅”。在北欧国家，疫情肆虐的3个月内，失业人数也迅速增加。

面对疫情冲击，欧盟各成员国积极自救。德国6月通过总额1300亿欧元的经济刺激计划，此前已出台7500亿欧元的一揽子经济纾困方案；法国已宣布向受疫情影响的公司和员工提供450亿欧元财政援助，并向企业银行贷款提供3000亿欧元的国家担保；意大利在出台800亿欧元紧急救助计划后，陆续释放约7500亿欧元流动性资金向遇到困难的企业提供贷款担保；西班牙、葡萄牙、荷兰、克罗地亚、瑞典、挪威等其他欧盟成员国也出台规模不一的经济救助和刺激计划。

但这些远远不够。持续的疫情为欧洲经济复苏蒙上挥之不去的阴霾。

据美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，7月底欧盟主要国家中，西班牙、法国、意大利、德国新增确诊病例周环比增长均在15%以上，其中西班牙新增病例环比增幅更是高达32.3%。欧盟统计局7月31日发布的数据显示，受新冠肺炎疫情影响，今年二季度，欧元区GDP增速季调后同比萎缩15%，环比下降12.1%。

欧美分歧加大，也促使欧盟抱团取暖。崔洪建表示，美国在疫情暴发早期采取的旅行禁令、争夺医疗物资和疫苗研发竞争措施，加大了欧美裂痕。此外，美国大选结果尚不明朗，欧盟对改善欧美关系持观望态度。欧美之间的结构性分歧，让欧盟一些大国意识到，美国不会为了维持在世界的领导地位而对欧盟作出包容性让步，面对经济危机，欧盟各成员国必须采取一致行动。

多重风险 复苏缓慢

欧洲电视新闻台评论认为，“复苏基金”为欧盟经济转型提供了新的机遇，有助于进一步拉动欧盟绿色经济发展。不过欧盟要实现绿色发展目标，必须协调欧盟各成员国、商界和社会的力量，实现更加具有包容性、更加公平的发展。

有分析指出，欧盟推出的一系列经济援助计划，在具体实施过程中面临难以消弭的矛盾，为欧洲经济复苏增加了不确定性。

“援助资金的使用面临使用效率、道德风险和政治压力等方面的问题。”崔洪建认为，一是以荷兰等“节俭五国”为代表的欧洲富国会不断对受援国施加道德压力。受援国如果没有将申请到的赠款或者贷款投入到正确的方向，或者使用中出现问题，都会成为欧洲富国批评的理由。二是西欧国家和中东欧国家的政治矛盾进一步加剧。西欧国家希望赠款、贷款的使用可以和中东欧国家的政治表现和民主改革挂钩，产生实际的政治效果，因此对中东欧国家资金申领和使用的监督会更严苛。而中东欧国家不会心甘情愿地接受欧盟和西欧国家的摆布。

目前，欧洲经济复苏面临多重风险，复苏前景并不乐观。近期，欧盟委员会发布了新的预测报告，将2020年欧盟的经济增速降幅由之前预测的“下降7.4%”调整为“下降8.3%”。这预示着，新冠肺炎疫情对欧盟经济负面影响比之前更严重，欧盟主要大国的经济复苏并不理想。报告指出，意大利、西班牙、法国是欧盟大国里面“受新冠肺炎疫情冲击最大的3个国家”，预计这3个国家的2020年经济降幅分别是11.2%、10.9%和10.6%。

英国《金融时报》认为，欧盟经济不仅面临着疫情的直接冲击，英国脱欧以及全球贸易趋向保守等因素，也对欧盟经济产生了较大影响。即便下半年经济出现复苏，那也将是一个缓慢且长期的过程。

面对疫情反弹、经济衰退和内部分化等多重风险，欧洲如何保持在全球的战略竞争力？崔洪建认为，欧洲是中等发达国家集中的地区。在以大国竞争为主导的国际格局中，欧洲只有联合自强才有出路。一要树立和保持欧洲一体化的信心，加强内部团结，发展战略自主；二要灵活调整对美关系，对外部威胁和破坏内部团结的因素保持清醒认识，不应简单地从所谓的意识形态出发来划分亲疏远近；三要不断提升软实力，坚持其一贯主张的多边主义和对话协商，积极促进全球文明对话，而不是退回到现实主义的陈旧政治框架中去。

(责编：岳弘彬)