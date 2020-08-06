人民网>>国际

重启“非法枪支特赦”行动

南非加大控枪力度

本报驻南非记者  万  宇

2020年08月06日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　南非议会近日通过法案，从8月1日起重启“非法枪支特赦”行动，以减少在社会上流散的非法枪支弹药，改善南非治安环境。

　　根据法案，在今年8月1日至2021年1月31日的特赦期内，南非政府鼓励民众主动将自己持有的非法枪支上缴到各地警察局，执法机构不再追究非法持有枪支者的法律责任，除非该枪支被发现曾用于犯罪。所有上缴的武器将在统一检测后被销毁。根据南非枪支管理法，非法拥有枪支和弹药者最高可被判处15年有期徒刑。

　　南非政府原计划于2019年12月至今年5月开展为期半年的“非法枪支特赦”行动，由于新冠肺炎疫情暴发，行动不得不于今年年初中止，目前已收集到4.4万余支枪支、近2.5万发弹药和超过1.9万份过期枪支许可证更新申请。

　　南非禁枪组织专家卡莱尔·泰勒表示，世界各国的研究和事实证明，枪支易获得程度与涉枪犯罪数量成正比。

　　近年来，南非政府为改善治安不遗余力，除了在发展经济、改善民生和大力打击犯罪等方面着力外，还采取其他措施努力创造更安全的社会环境。警方大量引入新技术手段打击犯罪。在南非最大城市约翰内斯堡，犯罪率较高的老城区和部分郊区已实现监控覆盖。当地警方发言人明纳尔表示，自从升级安装监控系统以来，约翰内斯堡市各种类型的犯罪行为有所减少。

　　（本报约翰内斯堡8月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）
(责编：牛镛)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved