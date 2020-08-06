南非议会近日通过法案，从8月1日起重启“非法枪支特赦”行动，以减少在社会上流散的非法枪支弹药，改善南非治安环境。

根据法案，在今年8月1日至2021年1月31日的特赦期内，南非政府鼓励民众主动将自己持有的非法枪支上缴到各地警察局，执法机构不再追究非法持有枪支者的法律责任，除非该枪支被发现曾用于犯罪。所有上缴的武器将在统一检测后被销毁。根据南非枪支管理法，非法拥有枪支和弹药者最高可被判处15年有期徒刑。

南非政府原计划于2019年12月至今年5月开展为期半年的“非法枪支特赦”行动，由于新冠肺炎疫情暴发，行动不得不于今年年初中止，目前已收集到4.4万余支枪支、近2.5万发弹药和超过1.9万份过期枪支许可证更新申请。

南非禁枪组织专家卡莱尔·泰勒表示，世界各国的研究和事实证明，枪支易获得程度与涉枪犯罪数量成正比。

近年来，南非政府为改善治安不遗余力，除了在发展经济、改善民生和大力打击犯罪等方面着力外，还采取其他措施努力创造更安全的社会环境。警方大量引入新技术手段打击犯罪。在南非最大城市约翰内斯堡，犯罪率较高的老城区和部分郊区已实现监控覆盖。当地警方发言人明纳尔表示，自从升级安装监控系统以来，约翰内斯堡市各种类型的犯罪行为有所减少。

（本报约翰内斯堡8月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）

(责编：牛镛)