将对欧盟制裁进行反制

本报莫斯科8月5日电 （记者屈佩）俄罗斯外交部日前发表声明指出，欧盟决定以网络攻击为借口对俄罗斯进行单边制裁，这个借口是没有根据和凭空捏造的，令人感到不理解和遗憾。欧盟此举背后带有明显的政治色彩。声明说，欧盟这一不友好的举动在外交领域会遭到回击，俄将对此进行反制。

俄罗斯外交部说，在快速发展的数字空间内，网络冲突不可避免，但是冲突的解决应该建立在多边磋商的基础上。目前，国际社会需要的是通过协作和专业对话制定关于网络空间的通用规则，而不是单边制裁。单边制裁只会引起网络混乱和政治对抗。

欧盟理事会此前决定，以网络攻击为由，对4名俄罗斯公民以及1家俄罗斯实体进行制裁。据俄新社报道，受到制裁的俄罗斯实体为俄联邦武装力量总参谋部情报总局，欧盟指控该机构对数家欧洲公司进行网络攻击，造成重大经济损失。4名俄罗斯公民被指控于2018年4月尝试非法入侵总部位于荷兰的禁止化学武器组织的无线网络。

欧盟针对网络活动的制裁机制于2019年5月生效，这是首次实施制裁。制裁措施包括实施旅行禁令和冻结资产，同时禁止欧盟人员和实体向被制裁对象提供资金。

近年来，部分西方国家多次指责俄罗斯进行“黑客攻击”。7月，英国、美国、加拿大发布警告称，俄罗斯“网络间谍”以这3个国家的多个机构为目标实施网络攻击，目的极有可能是为了“盗取新冠肺炎疫苗研发和测试信息”。俄国家杜马议员莫罗佐夫对此反驳道，“你可以将任何事情归咎于虚拟的黑客，毕竟要证明他们是否存在、属于哪个国家是很困难的”。有俄罗斯专家指出，西方国家不断指责俄罗斯进行网络攻击意在操控舆论，并为向俄方施加新压力提供理由。

分析认为，俄欧关系近年来龃龉不断，欧盟对俄罗斯多次实施制裁，俄罗斯也采取了反制措施。欧盟此次制裁将令双方关系面临新的考验。

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）

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