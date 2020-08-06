黎巴嫩首都港口区发生爆炸

当地时间4日傍晚，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生剧烈爆炸，已造成100多人死亡、4000多人受伤。贝鲁特省省长马尔万·阿布德对当地媒体说，目前仍有100多人失踪，爆炸造成的损失估计有30亿至50亿美元。中国驻黎巴嫩大使馆5日证实，一名中国公民在爆炸中受轻伤。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）说，爆炸造成多名联黎部队维和人员受伤。

黎巴嫩总理迪亚卜宣布5日为国家哀悼日，黎巴嫩最高国防委员会宣布贝鲁特进入紧急状态。黎总统奥恩当天召集紧急安全会议，指示军方做好应对，要求有关部门为伤者提供免费救治，向遭受巨大损失或流离失所的家庭提供帮助。

爆炸造成贝鲁特大量建筑物损毁，港口附近街区受损最严重，到处可见破损的建筑物和散落的玻璃碎片，路边所停车辆也都遭受不同程度的损毁。爆炸发生后，大量救护车、消防车赶往现场，军方也出动多架直升机帮助灭火。军警在周边区域设置封锁线，禁止无关人员进入港口区。截至记者发稿时，现场搜救行动还在继续。因贝鲁特的医院收治能力有限，黎巴嫩卫生部长哈桑呼吁将伤亡人员分散至周边医院，同时号召所有医护人员参与救治伤员。

目前，爆炸具体原因尚在调查中。有黎巴嫩媒体报道称，目击者说，当天共发生两起爆炸，中间间隔数秒钟。黎内政部长法赫米说，爆炸可能由2014年即存放在港口仓库内的化学品硝酸铵引起。黎巴嫩高级防卫委员会表示，政府将成立一个调查委员会，就爆炸原因展开调查，调查委员会须在5天内提交调查结果。

爆炸将对黎巴嫩民生和经济产生影响。黎巴嫩自然资源匮乏，高度依赖商品进口。贝鲁特港是黎巴嫩主要港口，预计短期内港口货运将受到影响，民生物资供应可能会遇到困难。黎巴嫩经贸部官员表示，鉴于现有粮食储备充足，黎巴嫩目前并未面临食品危机。

爆炸事件引发国际社会高度关注，一些国家已表示将向黎巴嫩提供援助。联合国秘书长古特雷斯当天通过发言人向黎巴嫩政府和人民表示最深切的慰问，并祝愿包括在黎巴嫩工作的联合国人员在内的伤者早日康复。古特雷斯表示，联合国在这一困难时刻将一如既往地向黎巴嫩提供支持，并积极协助应对这一事件。

克里姆林宫网站4日发布公告说，俄罗斯总统普京当天就黎巴嫩首都港口区发生爆炸向黎巴嫩总统奥恩致慰问电。普京说：“请转达对遇难者家属和亲人的同情和支持，并祝所有伤者早日康复。”

（本报大马士革、开罗8月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）

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