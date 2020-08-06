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海湾国家力促经济多元化（国际视点）

本报驻埃及记者  周  輖

2020年08月06日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　海湾国家经济高度依赖石油相关产业，推进经济多元化一直是地区国家重要的经济战略方向。在疫情冲击下，经济多样化支柱产业，包括旅游业、酒店业、航空业和物流业遭受严重冲击，拖累了相关国家的多元化努力。分析认为，当前海湾国家采取了有针对性的经济支持计划，可适时调整相关政策，推动经济结构调整不断深入。

　　

　　近期，受国际油价走低和新冠肺炎疫情双重打击，海湾国家政府财政状况恶化，许多支柱产业遭受不同程度的影响，海湾国家经济多元化的发展战略面临挑战。专家指出，当前的形势再次凸显海湾国家摆脱石油依赖、进一步推动经济转型的重要性和紧迫性。

　　经济多样化产业遭重创

　　“海湾新闻网”近日报道称，今年以来，国际油价持续走低造成海湾国家财政收入严重下滑，加上疫情持续蔓延，经济活动减缓，抗疫经费又需要大幅支出，地区国家财政赤字压力增大，海湾国家经济发展面临考验。

　　根据国际评级机构标准普尔日前发布的报告，2020年海合会成员国（沙特、巴林、阿曼、科威特、阿联酋和卡塔尔）政府财政赤字预计将超过1800亿美元，创历史新高。报告预计，海合会成员国未来3年的财政赤字将继续扩大，其中约55%的赤字来自沙特，其次是科威特和阿联酋，分别占比为17%和11%。

　　目前，海湾国家的经济发展仍高度依赖石油相关产业，石油收入占其财政收入的70%至90%不等。受疫情影响，今年第二季度，海湾各国一度采取封城、宵禁、停航、限制活动等强力防控措施。许多被认为是经济多元化的支柱产业，包括旅游业、酒店业、航空业和物流业在内，都遭受重创。

　　以航空和海运业为例，根据国际航空运输协会的数据，疫情将导致海湾国家航空公司收入损失70亿美元。由于海湾地区是连接亚欧的国际运输枢纽，这一预估数字最终可能还会更高。此外，疫情使国际旅行大幅减少，海湾国家的旅游接待人数和酒店入住率均出现大幅下滑。

　　为应对经济冲击，各海湾国家央行纷纷降息，并颁布一系列纾困措施，释放金融机构流动性，为企业提供支持。其中沙特、阿联酋、巴林分别推出了总额为320亿美元、343亿美元和114亿美元的经济刺激计划。卡塔尔计划向私营企业提供约206亿美元的资金支持，并向股市注资。

　　结构转型重要性凸显

　　长期以来，海湾国家凭借储量丰富的石油资源，形成了能源依赖型的石油经济模式。分析指出，海湾国家整体经济结构单一、基础设施投入不足、外部依赖度高，遭遇油价下跌等外部冲击时容易陷入经济困境。

　　国际金融协会中东和北非地区首席经济学家加尔比斯·伊拉丹指出，推进经济多元化是海湾国家减少对石油收入依赖的战略方向。此次低油价和疫情导致的财政危机，严重削弱了海湾国家依靠公共投资推动经济转型的能力，这也再次凸显推进经济转型的紧迫性和重要性。

　　事实上，面对经济模式单一、抵御风险能力不足的问题，海湾各国近些年来积极推进经济多元化，已经做了不少探索，并陆续提出发展规划，提高非石油部门和私营经济对国内生产总值的贡献率，取得一定成效。

　　经济多元化较为成功的阿联酋，通过经济改革，已逐步成为中东地区的金融、商贸、物流、旅游中心和商品集散地，非石油产业在经济总量中的比重不断提高。国际货币基金组织（IMF）近期发布的“2020年营商环境报告”显示，阿联酋经济在全球190个国家和地区中排名第十六位，连续第七年在报告涉及的阿拉伯国家中排名首位。前不久，阿联酋发射了阿拉伯国家的首个火星探测器、启用阿拉伯国家首座核电站，也是希望以此带动相关科技行业的发展、提高科研能力、培养人才，促进经济转型。

　　沙特于2016年发布“2030愿景”和“国家转型计划”，希望借助经济和社会改革“双轮驱动”，包括开放娱乐业和旅游业、发展人工智能等，逐步摆脱石油经济，实现经济结构多元化。阿曼则把制造业和航运业作为发展方向。地区其他国家也在不同程度发展旅游休闲、物流运输、金融等服务业，加大基础设施建设，改善营商环境，吸引外国投资。

　　当地媒体表示，最近几年海湾国家开始加大力度发展人工智能、数字经济等高新产业，目的就是要推动进一步转型，不断提升国家竞争力。此外，目前海合会成员国30％的人口低于21岁，他们将在未来数十年成为劳动力市场的主力，抓住时机大力培养本地人才，未来还将获得不少“人口红利”。

　　需要推动更全面改革

　　IMF近日发布的一份报告称，随着未来石油市场供需结构的变化，如果不进行持续果断的经济改革，到2034年，海湾国家的石油财富将可能被耗尽。未来10余年是海湾国家实现转型的关键时期。

　　中东媒体指出，目前海湾国家的经济转型计划大都集中在旅游、会展、航运、金融等经济领域，但这些行业受到新冠肺炎疫情冲击，需要较长时间才能恢复。不少学者指出，海湾各国已展现出推动改革的更大意愿，需要出台更全面、更长期的经济改革方案。

　　美国智库阿拉伯海湾国家研究所研究员马切尔·瓦巴指出，寻求经济多元化已经成为海湾国家发展的首要任务，但目前大多数海湾国家的转型还处于初级阶段，相关措施停留于表面。各国应当适时调整相关政策，推动经济结构调整不断深入。

　　有分析认为，目前一些国家重点发展的新兴产业多属金融等非实体经济，对外投资属纯资本型，不携带技术，不参与管理，未得到实体经济支撑，也没有技术和管理溢出效应。

　　对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员、海湾研究中心主任丁隆表示，海湾国家对外投资收益受经济周期影响波动明显，与受油价波动影响没有太多区别，将加剧产油国经济脆弱性。海湾国家应发挥产业优势，利用“石油红利”为工业化和经济多元化奠定的基础，进一步融入全球产业链价值链，推动转型成功。

　　上海外国语大学中东研究所副研究员邹志强认为，海湾国家努力推动经济转型、实现经济良性发展，对于整个中东地区的稳定至关重要。未来，在实现经济多元化发展的过程中，海湾国家还应注重提升工业化水平和本土科技创新能力，致力于提升经济的韧性，稳定近年来大规模投资的收益，为经济转型奠定良好基础。

　　（本报开罗8月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月06日 17 版）
(责编：牛镛)
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