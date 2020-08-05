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外交部：中国一如既往欢迎包括欧洲在内各国企业来华投资兴业

2020年08月05日21:52  来源：新华网
 
原标题：外交部：中国一如既往欢迎包括欧洲在内各国企业来华投资兴业

　　新华社北京8月5日电（记者许可）针对中国欧盟商会主席伍德克表示欧盟企业对在华发展充满信心，外交部发言人汪文斌5日说，中国将一如既往地欢迎包括欧洲在内的各国企业来华投资兴业，并将坚定不移地深化改革，扩大开放，为各国企业在华发展提供更多合作机遇，创造更多发展红利。

　　在当日例行记者会上，有记者问：4日，伍德克在新闻发布会上表示，虽然疫情的暴发对在华欧盟企业造成了影响，但中国及时采取的各项应对措施十分有效，欧盟企业仍对在华发展充满信心，希望成为中国发展故事的一部分。中国欧盟商会6月发布的调查报告显示，超过六成受访者表示中国仍然是其前三大投资目的地之一。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，中国是建设开放型世界经济的积极倡导者和推动者，始终坚持打开大门搞建设，致力于为包括欧洲在内的各国企业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。截至2019年，欧盟已经连续16年成为中国的第一大贸易伙伴，去年中欧贸易额首次突破7000亿美元。

　　“我想强调的是，无论是欧洲企业还是其他国家的企业，都普遍看好中国经济增长前景和持续优化的营商环境。”汪文斌说，作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国将一如既往地欢迎包括欧洲在内的各国企业来华投资兴业，并将坚定不移地深化改革，扩大开放，为各国企业在华发展提供更多合作机遇，创造更多发展红利。

　　“包括欧洲在内的世界各国企业，都是中国发展故事的一部分，相信未来还将继续共同书写在华发展和互利共赢的成功故事。”

(责编：燕勐、杨牧)
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