原标题：新加坡遭遇史上最严重登革热疫情 已有20人死亡

新华社新加坡8月5日电（记者王丽丽 陆海月）新加坡国家环境局5日更新的数据显示，截至4日，该国每周新增登革热病例连续8周超过1000例，新加坡今年已出现22403例登革热病例，已超过2013年全年22170例的历史最高纪录。

据当地媒体报道，截至8月2日，今年新加坡因感染登革热病毒死亡人数已达20人。此前新加坡因登革热死亡人数最高纪录出现在2005年，有25人死亡。

新加坡国家环境局说，除了继续展开全岛检查行动，国家环境局也与各政府机构合作派发宣传单和防蚊剂，同时呼吁居民使用防蚊用品、在角落喷洒杀虫剂和穿上长袖和长裤，并继续清理家中积水，防止蚊虫滋生。

登革热是由登革热病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，主要在热带、亚热带地区流行。新加坡伊丽莎白诺维娜医院传染病专科医生梁浩楠告诉记者，登革热在东南亚地区长期存在，对它的治疗方案已经比较成熟，不会占用太多医疗资源。

此前新加坡《联合早报》援引国家环境局的话说，多种因素导致今年新加坡登革热病例激增，除了天气热、雨水多导致登革热病毒主要传播媒介伊蚊数量增加之外，今年采取的新冠疫情隔离措施使得除草等活动受到影响，一些公共区域疏于维护，也有助蚊虫滋生。

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