原标题：热点问答：黎巴嫩首都爆炸为何如此惨烈

新华社贝鲁特8月5日电 热点问答：黎巴嫩首都爆炸为何如此惨烈

新华社记者李良勇

黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，截至5日已造成100多人死亡、4000多人受伤。爆炸为何如此惨烈？原因是否明朗？爆炸对民生、对黎经济和社会影响有多大？

爆炸现场惨烈伤亡惨重

黎巴嫩红十字会5日说，已有100多人死亡，4000多人受伤。贝鲁特省省长马尔万·阿布德对当地媒体说，仍有100多人失踪，此次爆炸造成的损失估计有30亿至50亿美元。

中国驻黎巴嫩大使馆5日证实，一名中国公民在爆炸中受轻伤。

爆炸造成贝鲁特大量建筑物被损毁，港口附近街区受损更严重。新华社记者5日凌晨在这一街区看到，现场就像遭受过战争蹂躏一样，所有建筑物几乎无一幸免，路边所停车辆也都遭受不同程度的受损。一名现年75岁的黎巴嫩居民告诉记者，他从未见过如此悲惨的景象，即便在贝鲁特内战期间也没见过像这样的爆炸。

港口区爆炸现场的搜救行动正在继续，黎巴嫩军方参与救援行动。

爆炸原因依然指向硝酸铵

目前爆炸具体原因仍不清楚。但多名黎巴嫩政府官员说，爆炸可能由2014年存放在港口仓库中的2750吨硝酸铵引起。

但对于引发硝酸铵爆炸的原因，黎巴嫩当地一些媒体报道，事发前仓库在进行焊接维修作业，可能由此引发火灾，从而引爆硝酸铵。

黎巴嫩高级防卫委员会4日晚表示，将成立一个调查委员会，就爆炸原因展开调查，调查委员会须在5天内提交调查结果。

爆炸或对民生和经济产生较大影响

黎巴嫩自然资源匮乏，高度依赖商品进口。贝鲁特港作为黎巴嫩主要港口，预计短期内港口货运将受到影响。当局表示，已准备将港口部分货运暂时分流到北部港口城市的黎波里。

当地媒体报道，爆炸或将影响黎巴嫩的民生物资供应。由于爆炸仓库临近一个小麦储存仓库，造成小麦储存仓库严重损毁。黎巴嫩经贸部官员表示，鉴于有储备，黎巴嫩目前并未面临面粉危机。

黎巴嫩从去年开始遭遇严重经济和金融危机，今年叠加新冠疫情影响，造成美元严重短缺，黎镑严重贬值。美元短缺殃及黎巴嫩的商品进口，包括汽油、面粉、药品等基本民生用品，从而造成物资短缺、物价上涨。爆炸或对民生和经济产生较大影响。

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