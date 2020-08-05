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澳大利亚单日新增新冠死亡病例数创新高

2020年08月05日20:23  来源：新华社
 
原标题：澳大利亚单日新增新冠死亡病例数创新高

　　新华社堪培拉8月5日电（记者岳东兴 郝亚琳）澳大利亚联邦政府副首席医疗官迈克尔·基德5日说，截至当天中午，该国过去24小时内新增新冠死亡病例15例，创单日新增死亡病例数新高。新增死亡病例全部来自当前疫情最严重的维多利亚州。

　　基德当天下午在堪培拉举行的新冠疫情例行新闻发布会上说，澳过去24小时内新增新冠确诊病例739例，仅低于7月30日报告的747例最高单日新增数。目前，澳累计确诊病例19444例，累计死亡247例。

　　基德介绍，当天新增病例中有725例来自维州。他说，维州近期已升级防控措施，对该州首府墨尔本实施更严格的第四阶段防控措施。

　　维州卫生部门5日说，当日新增的15例死亡病例中，有10例与该州一些养老院近期出现的疫情有关。

　　维州州长丹尼尔·安德鲁斯3日宣布，从当地时间5日晚11时59分起，该州非必需行业的经营场所将停业6周；超市、药房、加油站、银行、邮局等可以继续运营；食品生产、垃圾处理、供应链物流等行业需在强化防疫规定和措施的情况下继续运营。

　　墨尔本自2日晚升级疫情防控措施，将第三阶段的“居家令”升级到更严格的第四阶段防控措施，预计持续到9月13日。在这一阶段，墨尔本每天从20时至次日5时实施宵禁，居民除工作、医疗等目的外不得离家。

(责编：燕勐、杨牧)
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