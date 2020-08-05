原标题：多国政党政要呼吁抵制冷战思维和挑衅行径

新华社北京8月5日电 近日，世界多国政党政要致电致函中共中央对外联络部，反对美国一些政客出于遏制中国发展的图谋，炮制抹黑中国的言论，升级挑衅中国的举动，认为中国共产党是中国发展振兴的保障，也是世界和平发展的保障。

布基纳法索争取进步人民运动主席孔波雷表示，在中国共产党的有力领导下，中国快速发展，国际影响力不断上升，并致力于全球合作，促进互利共赢。某些国家固守冷战思维，企图重拾遏制政策。我们呼吁全世界摒弃冷战思维和意识形态偏见，共同应对新冠肺炎疫情以及气候变化等问题，共同维护世界和平、促进人类进步。

埃及共产党政治局表示，美国一些反华政客企图阻碍中国的发展进程，在世界上制造紧张氛围，危害世界各国特别是发展中国家发展经济、摆脱贫困的努力。埃及共产党支持中国维护主权、安全和发展利益的权利，坚信那些挑拨中国共产党同中国人民关系的图谋必将失败。

土耳其爱国党主席佩林切克表示，某些国家变本加厉对中国实行经济、军事和政治等方面的打压措施，我们对此坚决反对。中国共产党既是带领中国人民脱贫致富以及实现“中国式发展奇迹”的创造者，也是世界和平与未来希望的保障。

黎巴嫩阿拉伯统一党政治局谴责某些国家对中国发动的诽谤攻势和践踏中国权利的种种行径，表示美国国务卿蓬佩奥近期在多个涉华议题上不断指责中国，其根本目的是削弱中国在国际上抗衡美国单边主义的作用。黎巴嫩阿拉伯统一党赞赏中国对世界各国人民采取的积极立场，感谢中国在经济、发展等领域对发展中国家的支持。

保加利亚共产党中央委员会第一书记帕乌诺夫表示，美国一些政客近期发表的立场和声明是赤裸裸的挑衅，必须予以严厉谴责。在全球化和新冠肺炎疫情肆虐的背景下，这不是国际政治应有的风格和方式。实践证明，团结合作比各自为战更有力量。

俄罗斯联邦共产党发表中央主席团声明表示，近年来美国在新疆、西藏、香港等一系列问题上不断抹黑、打压中国，美国国务卿蓬佩奥近期言论具有强烈破坏性，将使国际形势紧张升级。中国共产党在中国发展进程中发挥着中流砥柱作用，并领导中国社会主义建设取得辉煌成就。中国积极致力于国际平等合作，习近平总书记提出的人类命运共同体理念对世界具有越来越大的吸引力。俄共支持俄中巩固全面战略协作伙伴关系，携手推动国际关系民主化进程。

(责编：燕勐、杨牧)