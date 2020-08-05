原标题：王毅：有必要为中美关系树立清晰框架

新华社北京8月5日电 8月5日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访。

王毅表示，中国的对美政策保持着连续性和稳定性，同时我们也做好了中美关系爬坡过坎、经历风雨的准备。从根本上讲，美国寻求将中国打造成对手是严重战略误判，是把自身战略资源投入到错误的方向。中方始终愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢精神，与美方共同构建一个协调、合作、稳定的中美关系。同时，我们也必将坚定捍卫自身的主权、安全、发展利益，因为这是作为一个独立主权国家的正当权利。美国应当履行《联合国宪章》倡导的各国主权平等原则，学会并适应与不同制度、不同文明和平共存，接受世界走向多极化的现实。

面对中美关系建交以来的最复杂局面，我们有必要为中美关系树立清晰框架：

一要明确底线，避免对抗。中美关系要健康发展，关键是坚持相互尊重。中国从来无意也不会干涉美国的大选和内政，美国也应该丢掉按自己的需要改造中国的幻想，停止对中国内部事务的无理干涉，停止对中国正当权益的蛮横打压。

二要畅通渠道，坦诚对话。对话是解决问题的前提，没有对话，问题只会越积越多，甚至导致失控。中方对话的大门是敞开的，我们愿秉持平等开放态度同美方沟通交流，恢复重启各层级、各领域的对话机制。

三要拒绝脱钩，保持合作。中美利益已深度交融，强行脱钩将使两国关系受到长远冲击，危及国际产业链安全和各国利益。疫情当前，我们愿与美方在疫情防控、经济复苏等领域开展互利合作，相互借鉴和分享抗疫经验，共同参与和推动全球抗疫多边合作。

四要放弃零和，共担责任。当今世界全球性问题层出不穷，传统安全与非传统安全挑战交织，几乎所有的国际和地区热点问题都离不开中美以及世界各国的协调应对。中美双方应当秉持人类情怀，履行大国责任，在联合国等多边机制中开展必要协调合作，共同致力于世界的和平与稳定。

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