原标题：王毅：单边霸凌是当前国际秩序面临的现实挑战

新华社北京8月5日电 8月5日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访。

王毅表示，当前国际秩序和国际体系面临的现实挑战是，美国作为综合实力最强的国家却将本国优先作为行事标准，把单边主义和霸凌主义推行到极致，不惜抛弃国际责任和多边规则，甚至在疫情最吃紧的时刻，无理攻击并退出世界卫生组织。本届美国政府退出的国际条约数量，已经超过美国以往任何一届政府，成为现行国际秩序的最大破坏者。

中国始终是国际秩序和国际体系的坚定维护者。新中国成立70多年来，中国从未主动挑起过一场战争，从未侵占过别人的一寸土地。我们将坚持自身和平发展载入宪法，成为世界上第一个做出这一庄重承诺的国家。我们将继续沿着和平发展道路坚定走下去，永远不称霸，永远不搞扩张，永远做维护和平的中坚力量。

王毅说，今年是世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年，我们不能任由国际体系再被轻易破坏，不能再让这个世界重陷分裂。中国是首个在《联合国宪章》上签字的国家，我们加入了几乎所有国际条约和协议，忠实履行着应尽的国际责任和义务。在攸关世界前途命运的重大关头，我们将继续坚定捍卫和践行多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定推进世界多极化和国际关系民主化。

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