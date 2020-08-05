原标题：综合消息：国际社会关注贝鲁特爆炸事件 多国表示将向黎巴嫩提供援助

新华社北京8月5日电 综合新华社驻外记者报道：黎巴嫩首都贝鲁特港口区当地时间4日傍晚发生剧烈爆炸，目前已造成100多人死亡、4000多人受伤。爆炸事件引发国际社会密切关注，包括以色列在内的一些国家已表示将向黎巴嫩提供援助。

联合国秘书长古特雷斯当天通过发言人向黎巴嫩政府和人民表示最深切的慰问，并祝愿包括在黎巴嫩工作的联合国人员在内的伤者早日康复。古特雷斯表示，联合国在这一困难时刻将一如既往地向黎巴嫩提供支持，并积极协助应对这一事件。

第74届联合国大会主席穆罕默德-班迪也对爆炸事件表示关注。他向在爆炸中失去亲人的家庭表示最深切的慰问，并祝愿伤者早日康复。他同时向黎巴嫩表达声援。

克里姆林宫网站4日发布公告说，俄罗斯总统普京当天就黎巴嫩首都港口区发生爆炸向黎巴嫩总统奥恩致慰问电。普京说：“请转达对遇难者家属和亲人的同情和支持，并祝所有伤者早日康复。”

以色列总理办公室4日晚发表声明说，总理内塔尼亚胡在批准向黎巴嫩提供人道主义和医疗援助后，将通过联合国特别协调员为黎巴嫩进一步提供援助。

当天，以色列外交部和国防部发表一份联合声明说，以色列已经通过国际安全和外交等渠道向黎巴嫩政府提供人道主义和医疗援助。

据以色列媒体报道，以色列是通过联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）、联合国和法国等渠道向黎巴嫩提供援助的。目前，以色列尚未与黎巴嫩建交。

美国总统特朗普在美国东部时间4日下午举行的白宫记者会上说，美国对贝鲁特发生巨大爆炸深表同情，为所有受害者及其家属祈祷，并表示美国随时准备援助黎巴嫩。（参与记者：王建刚、张骁、陈文仙、尚昊、刘品然）

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