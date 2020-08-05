原标题：连线黎巴嫩爆炸现场：“爆炸威力特别大 整个贝鲁特像发生了一场地震”

新华网北京8月5日电（薛笔犁 丁悦）当地时间8月4日18时10分左右，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生剧烈爆炸。据黎巴嫩红十字会公布的最新统计数字，爆炸已造成100多人死亡，另有4000多人受伤。目前，救援行动仍在继续，伤亡数字预计会进一步上升。新华网迅速连线了新华社驻贝鲁特分社记者李良勇，以下是现场速递：

新华网：目前爆炸原因是否已明确？是硝酸铵储存不当引发的吗？

李良勇：截至目前，此次爆炸的具体原因尚不清楚。多名黎巴嫩政府官员表示在港口仓库里，从2014年起就存放了大约2750吨硝酸铵。

黎巴嫩总统奥恩4日晚上说，这么多的硝酸铵存储长达6年之久且缺乏安全措施，“令人难以接受”。他表示要严惩爆炸责任人。

黎巴嫩高级防卫委员会4日晚建议：成立调查委员会并在5天内就爆炸提交调查结果。

8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生爆炸后浓烟滚滚。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

新华网：现在，当地民众情绪和状况如何？您在现场有何感受？

李良勇：总体来说，爆炸刚发生的时候，黎巴嫩民众存在一定程度的恐慌情绪。

有些人因爆炸原因不明，就想暂时离开贝鲁特。也有很多民众获知爆炸消息后，有大量人员伤亡、血液短缺，他们从北部城市的黎波里连夜赶到红十字会献血。

爆炸造成大量建筑物受损、财产损失。我采访中，遇到一位75岁的老人，他有一家店离贝鲁特港口不远，在爆炸中几乎完全损毁。他说活了这么大年纪，即便是在黎巴嫩内战期间，也没见过爆炸这么惨烈的情况。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，人们救治一名爆炸中的伤者。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

新华网：被困当地的中国公民情况如何？目前分社的情况如何？是否安全？

李良勇：目前，中国驻黎巴嫩大使馆证实只有一名中国人在爆炸中受轻伤。分社目前只有我一个人，而且分社离爆炸港口的直线距离大概5公里，但因中间隔着一些街区楼道，分社这边暂时安全。这次爆炸的威力特别大，整个贝鲁特感觉像发生一场地震，分社所在楼当时有强烈震感，玻璃有损毁。

新华网：当地政府采取了哪些救援行动？目前救援存在哪些困难？

李良勇：爆炸发生后，黎巴嫩军警在周边区域设置封锁线，禁止无关人员进入港口区。大量的救护车把伤者送到了医院。昨天，黎巴嫩总统奥恩要求对这些伤者进行免费的救治，同时对在爆炸中遭受严重财产损失、家园被毁、流离失所的人，给他们提供帮助。

因为黎巴嫩近年来经济比较低迷，财政赤字也很严重，所以政府可能在救援方面受到财力影响。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，人们从爆炸中受损的车辆旁走过。 新华社发（比拉尔·贾维希 摄）

新华网：目前黎巴嫩的新冠疫情形势如何？医疗资源是否出现短缺？

李良勇：贝鲁特港是黎巴嫩最主要的港口之一。因为黎巴嫩是一个几乎依赖商品进口的国家，现在发生了大爆炸，不仅是医疗资源，整个国家的进口产品都会产生比较大的影响。

由于贝鲁特疫情反复，黎巴嫩政府从7月30号到8月10号，实施了新一轮的“封城”措施。因为本就在“封城”期间，又出现大量人员伤亡，医院在抢救伤员和救治病患之间会产生医疗资源的竞争。而且由于大量人员出入医院，或引发疫情再次暴发。

一直以来，黎巴嫩的医疗资源都相对紧张，很多医疗物品都依赖国外进口。在爆炸发生前，由于疫情反复，很多医院的床位已经比较紧张，爆炸让医疗资源紧缺加剧。

昨天，黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑说，贝鲁特的医院接纳能力有限，所以让把这些伤员送到周边的国家。当地媒体报道，周边国家如伊拉克和科威特，可能会提供一些流动医院，帮助黎巴嫩抢救伤员。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一名护士在受损的医院内照料三名婴儿。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

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