人民网>>国际

连线黎巴嫩爆炸现场：“爆炸威力特别大 整个贝鲁特像发生了一场地震”

2020年08月05日19:31  来源：新华网
 
原标题：连线黎巴嫩爆炸现场：“爆炸威力特别大 整个贝鲁特像发生了一场地震”

　　新华网北京8月5日电（薛笔犁 丁悦）当地时间8月4日18时10分左右，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生剧烈爆炸。据黎巴嫩红十字会公布的最新统计数字，爆炸已造成100多人死亡，另有4000多人受伤。目前，救援行动仍在继续，伤亡数字预计会进一步上升。新华网迅速连线了新华社驻贝鲁特分社记者李良勇，以下是现场速递：

　　新华网：目前爆炸原因是否已明确？是硝酸铵储存不当引发的吗？

　　李良勇：截至目前，此次爆炸的具体原因尚不清楚。多名黎巴嫩政府官员表示在港口仓库里，从2014年起就存放了大约2750吨硝酸铵。

　　黎巴嫩总统奥恩4日晚上说，这么多的硝酸铵存储长达6年之久且缺乏安全措施，“令人难以接受”。他表示要严惩爆炸责任人。

　　黎巴嫩高级防卫委员会4日晚建议：成立调查委员会并在5天内就爆炸提交调查结果。

8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生爆炸后浓烟滚滚。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　新华网：现在，当地民众情绪和状况如何？您在现场有何感受？

　　李良勇：总体来说，爆炸刚发生的时候，黎巴嫩民众存在一定程度的恐慌情绪。

　　有些人因爆炸原因不明，就想暂时离开贝鲁特。也有很多民众获知爆炸消息后，有大量人员伤亡、血液短缺，他们从北部城市的黎波里连夜赶到红十字会献血。

　　爆炸造成大量建筑物受损、财产损失。我采访中，遇到一位75岁的老人，他有一家店离贝鲁特港口不远，在爆炸中几乎完全损毁。他说活了这么大年纪，即便是在黎巴嫩内战期间，也没见过爆炸这么惨烈的情况。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，人们救治一名爆炸中的伤者。新华社发（比拉尔·贾维希摄）　　

　　新华网：被困当地的中国公民情况如何？目前分社的情况如何？是否安全？

　　李良勇：目前，中国驻黎巴嫩大使馆证实只有一名中国人在爆炸中受轻伤。分社目前只有我一个人，而且分社离爆炸港口的直线距离大概5公里，但因中间隔着一些街区楼道，分社这边暂时安全。这次爆炸的威力特别大，整个贝鲁特感觉像发生一场地震，分社所在楼当时有强烈震感，玻璃有损毁。

　　新华网：当地政府采取了哪些救援行动？目前救援存在哪些困难？

　　李良勇：爆炸发生后，黎巴嫩军警在周边区域设置封锁线，禁止无关人员进入港口区。大量的救护车把伤者送到了医院。昨天，黎巴嫩总统奥恩要求对这些伤者进行免费的救治，同时对在爆炸中遭受严重财产损失、家园被毁、流离失所的人，给他们提供帮助。

　　因为黎巴嫩近年来经济比较低迷，财政赤字也很严重，所以政府可能在救援方面受到财力影响。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，人们从爆炸中受损的车辆旁走过。 新华社发（比拉尔·贾维希 摄）　　

　　新华网：目前黎巴嫩的新冠疫情形势如何？医疗资源是否出现短缺？

　　李良勇：贝鲁特港是黎巴嫩最主要的港口之一。因为黎巴嫩是一个几乎依赖商品进口的国家，现在发生了大爆炸，不仅是医疗资源，整个国家的进口产品都会产生比较大的影响。

　　由于贝鲁特疫情反复，黎巴嫩政府从7月30号到8月10号，实施了新一轮的“封城”措施。因为本就在“封城”期间，又出现大量人员伤亡，医院在抢救伤员和救治病患之间会产生医疗资源的竞争。而且由于大量人员出入医院，或引发疫情再次暴发。

　　一直以来，黎巴嫩的医疗资源都相对紧张，很多医疗物品都依赖国外进口。在爆炸发生前，由于疫情反复，很多医院的床位已经比较紧张，爆炸让医疗资源紧缺加剧。

　　昨天，黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑说，贝鲁特的医院接纳能力有限，所以让把这些伤员送到周边的国家。当地媒体报道，周边国家如伊拉克和科威特，可能会提供一些流动医院，帮助黎巴嫩抢救伤员。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一名护士在受损的医院内照料三名婴儿。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved