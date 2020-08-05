原标题：王毅：中美应以合作而不是脱钩来推动两国关系发展

新华社北京8月5日电 8月5日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访。

王毅表示，中美合作从来都不是一方给另一方的恩赐，也不是一方对另一方的剥夺，中美双方从合作中都获得了巨大收益，不存在谁吃亏、谁占谁便宜的问题。

长期以来，中美两国通过优势互补、互利合作，形成相互融合的利益共同体。中国的快速发展既得益于同世界各国包括美国的开放合作，同样，中国的不断成长也反过来为美国等提供了持续增长的动力和巨大的市场空间。如果真像某些人所说，中美之间的合作是不公平、不对等的，这种状况怎能持续几十年之久？中美关系怎能发展到今天的这种深度和广度？

当然，全球化与自由贸易在创造发展红利的同时，也会给各自的经济结构和利益分配带来矛盾和问题。这就需要通过自身改革来加以调整，而不是自己生病，却让别人吃药。不是一味把责任归咎于别人，甚至指望通过所谓“脱钩”来解决问题。

王毅表示，全球化发展到今天，各国利益相互交织。中方一向主张，中美两国发展不是非此即彼的关系，没有必要相互排斥，完全可以相互借力、相互成就。当前，世界经济正经受疫情严重冲击，中美作为世界最大的两个经济体，理应坚持平等互惠，以合作而不是脱钩来推动两国关系的发展，并为这个世界承担起应尽的责任。

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