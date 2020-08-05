原标题：驻韩美军生化活动惹众怒

新华社首尔8月5日电（国际观察）驻韩美军生化活动惹众怒

新华社记者陆睿

近一段时间以来，韩国媒体纷纷报道韩国市民团体对驻韩美军运营生化实验室的质疑和愤怒，呼吁韩国政府对相关事态展开调查，公开信息并关闭实验室。韩媒近期还披露，有迹象显示驻韩美军拟进一步增加生化实验地点。

多年来，驻韩美军在韩国丑闻不断，此番报道再次引发韩国民众对本国“沦为美军生化实验场”的担忧。

“朱庇特”计划意外曝光

2015年5月，美国犹他州一军事研究机构曾向韩国乌山空军基地寄来一批仍具有活性的炭疽菌样本，事件曝光后在韩国社会引起轩然大波。美国在韩国一直秘密展开的针对朝鲜的生化武器研究计划，即“朱庇特”计划由此浮出水面。

驻韩美军解释称，炭疽菌样本是供乌山基地训练实验人员使用，旨在应对朝鲜可能发动的生化武器攻击，活样本是因疏忽“误送”。但这一说法未能消除当地民众对美军在韩秘密开展生化实验的担忧。

据韩媒报道，“朱庇特”计划是驻韩美军从2013年6月开始秘密开展的项目，涉及的样本除炭疽菌外，还有一种名为A型肉毒杆菌毒素的剧毒物质，其毒性是炭疽菌的10万倍。

根据韩国国防部与驻韩美军2015年底公开的信息，从2009年至2015年，美军曾数次将经过灭活处理的炭疽菌运送到韩国，并进行过16次实验，还引进过一次鼠疫杆菌。

后续项目未曾中断

“朱庇特”计划曝光后，驻韩美军并没有中断相关实验项目，反而继续增加实验基地数量，扩充实验室人员。2016年5月，驻韩美军在釜山设立了炭疽菌实验室。据韩媒披露，目前在首尔、釜山、乌山、群山4处驻韩美军基地都建有生化武器实验室。

2019年12月，韩国国防部和驻韩美军司令部宣布将在釜山港第八码头美军基地内实施“朱庇特”的后续计划，代号“半人马”。根据说明，该计划旨在识别生化武器威胁、增强理解和应对能力，且相关体系已通过安全验证。不过，计划一经公开即遭釜山民众抗议。

韩媒报道，今年3月，受托运营“半人马”项目的美国研究机构开始公开招聘实验室人员，发布的工作地点不仅包括首尔和釜山，还增加了大邱、东豆川、镇海、倭馆等地，这表明美军在韩生化实验室的数量还在增加。尽管驻韩美军辩称，“半人马”项目仅在釜山港第八码头基地和平泽基地“汉弗莱营”两地展开，但未对公开招募实验室人员和新增工作地点做出解释。这进一步加重了韩国民众的担忧。

去留争议长期存在

根据《驻韩美军地位协定》，美军要往驻韩美军基地运入有害物质，必须事先向韩国政府通报，且驻韩美军必须遵守《生化武器法》和《传染病预防法》等韩国国内法律，但美方显然没有履行这一义务。韩国舆论认为，美国作为《禁止生物武器公约》的缔约国，有义务不发展、不生产、不储存、不制取除和平用途外的微生物制剂、毒素及其武器，但驻韩美军对此完全不在乎。

不少韩国民间团体近年来已多次对此表示抗议，呼吁全面修改《驻韩美军地位协定》或废除部分条款，同时要求韩国政府展开独立调查，并最终关闭驻韩美军生化实验室。2019年年底，韩国国防部和驻韩美军司令部召开记者会向公众说明“半人马”计划时，就曾遭到釜山市民强烈抗议。釜山南区对策委员会负责人表示，除了关闭生化武器实验室，该问题没有其他解决办法。

尽管驻韩美军生化活动在韩国遭到民众强烈反对，但韩国政府一直对此采取低调处理方式。比如在前述“误送”事件中，韩美在事发2个多月后才组成联合调查团首次进行了现场调查。

据韩媒报道，“半人马”计划在今年9月结束后将转为新的“综合早期预警机制”，这意味着美军生化项目还将继续。分析人士认为，受韩美同盟关系影响，韩国政府在处理美军生化实验室问题上时受到许多制约，而来自民间的抗议和反对声音却在日益高涨，相关争议或将长期持续。

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