原标题：综合消息：中东一些国家采取措施防范宰牲节后疫情反弹

新华社多哈8月4日电 综合新华社驻中东地区记者报道：宰牲节刚过，中东多国节日期间民众防疫意识减弱，一些国家采取措施防范疫情节后反弹。

土耳其近日每日确诊病例数均在千人以下，但4日再次过千。土卫生部长科贾4日表示，在过去24个小时内，土新增确诊病例1083例，累计确诊234934例，累计死亡5765例，累计治愈218491例。当地媒体报道，由于确诊病例不断增加，首都安卡拉所有医院一半的病床和空余的重症监护病房均预留给新冠患者，非紧急的手术等都已推迟。

约旦卫生部4日说，当日新增确诊病例6例，累计确诊1224例，累计治愈1155例，累计死亡11例。约旦新闻事务国务大臣兼政府发言人阿姆贾德·阿达莱当天说，当前部分国家疫情出现反弹，约旦决定推迟原定于8月5日恢复国际航班的计划。

为保持常态化疫情防控，巴勒斯坦总统阿巴斯4日晚发布总统令，宣布即日起将紧急状态再次延长一个月。但同时，巴政府发言人易卜拉欣·穆勒哈姆宣布即日起解除约旦河西岸的“封城抗疫”政策。餐馆、咖啡馆等场所获准开业，但只允许维持50%的上座率。各省继续禁止包括婚礼、葬礼在内的一切聚集性活动。巴卫生部4日宣布，当日新增确诊病例604例，累计确诊病例16628例，累计死亡87例，累计治愈7929例。

阿曼疫情防控全国最高委员会节前宣布了一系列严格防疫措施。阿卫生部官员在接受新华社记者电话采访时表示，节日期间的一些群体性公共活动被取消，但家庭聚会、走亲访友难以禁止，节后防疫更为重要。据阿通社报道，因宰牲节假期原因，7月31日至8月4日阿曼停止公布有关疫情数据。

叙利亚国家足球队4日发表声明证实，4名球员和3名工作人员确诊感染新冠病毒，目前正在接受隔离观察。大马士革体育联合会当天决定暂停市内所有公共体育活动，关闭体育馆、俱乐部和培训学校等。叙卫生部4日宣布，该国新增确诊病例45例，连续三天单日新增病例数创新高，累计确诊892例，累计治愈283例，累计死亡46例。

以色列卫生部长尤利·埃德尔斯坦4日表示，将撤销在周末“封城”期间关闭除基本服务场所以外商业活动的禁令。以色列于7月中旬开始实施周末“封城”措施，在此期间，除超市、药店等提供基本服务的场所保持开放外，商店、购物中心、发廊等场所保持关闭。以卫生部4日数据显示，当天新增确诊病例1768例，累计确诊76198例，累计死亡561例，累计治愈49834例。

还有一些国家4日更新的累计确诊病例数为：伊朗314786例，沙特阿拉伯281435例，伊拉克134722例，埃及94752例。（执笔记者：杨元勇；参与记者：王峰、冀泽、熊思浩、郑一晗、黄灵、马意翀、陈霖、白平、王薇、苏小坡、陈斌杰、尚昊、李碧念、尚昊、涂一帆）

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