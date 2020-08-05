原标题：王毅：“对华接触政策失败论”是对历史进程的无知

新华社北京8月5日电 8月5日，国务委员兼外交部长王毅接受新华社专访，针对美国国务卿蓬佩奥称美历届政府对华接触政策失败阐述中方立场。

王毅表示，所谓“美国对华接触政策失败”的论调重拾冷战思维，完全否定了中美交往几十年来取得的成果，不仅是对历史进程的无知，也是对中美两国人民的不尊重。这种散布“政治病毒”的做法理所当然会受到美国国内以及国际社会的质疑和批评。

40多年前，中美两国领导人之所以能够实现跨越太平洋的握手，最根本的一条就是双方都坚持了相互尊重、求同存异的原则，搁置了彼此意识形态的差异。建交40多年来，经过双方几代人的共同努力，中美关系成为世界上相互交融最深、合作领域最广、共同利益最大的双边关系之一。这些都是不容否认，也无法否认的事实。

40多年后的今天，中美在社会制度等很多方面仍然完全不同，但这种不同过去、今天和将来都不会也不应影响两国继续和平共处、合作共赢。双方没有必要也不可能去改变对方，而是都应尊重对方人民做出的自主选择。中国取得的巨大发展成就证明，中国特色社会主义道路不仅适合中国，同时也惠及这个世界。中国一定会继续按照中国人民的愿望，不断发展进步并为人类做出新的更大贡献。任何人试图阻挡或者改变这一进程，不仅是自不量力，而且是自寻烦恼。

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