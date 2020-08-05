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财经观察：债务重组协议或避免阿根廷陷入违约

2020年08月05日19:21  来源：新华网
 
原标题：财经观察：债务重组协议或避免阿根廷陷入违约

　　新华社布宜诺斯艾利斯8月5日电 财经观察：债务重组协议或避免阿根廷陷入违约

　　新华社记者倪瑞捷

　　经历数月艰难谈判，阿根廷政府4日宣布成功与国际债权方达成近700亿美元的债务重组协议。分析人士表示，阿根廷有望借此避免陷入债务违约，打破债务问题带来的经济恶性循环。

　　阿根廷政府当天发布公报表示，三大主要债权方与阿政府达成协议，将给予阿根廷大量债务减免，其他部分债权方也接受这一方案。新协议调整了部分重组后债务的付款日期，但不增加阿根廷需承担本金和利息的总额。

　　阿根廷总统费尔南德斯当天表示，达成债务重组协议将为阿根廷在今后10年中减轻债务约330亿美元，扫清经济发展障碍。

　　今年4月，阿根廷政府表示无力支付一笔总额约5亿美元的债券利息，在30天宽限期后，理论上已经“技术性违约”。

　　布宜诺斯艾利斯大学教授奥拉西奥·罗韦利在接受新华社记者采访时表示，通过改变付款条件等方式，阿根廷获得债权方支持，保持阿根廷债务可持续性。

　　在罗韦利看来，协议为阿根廷走出技术性债务违约困境提供了条件。他表示，如能解决长久困扰阿根廷经济发展的债务问题，阿根廷政府在宏观政策调控中将获得更多空间和回旋余地。

　　罗韦利说，缓解债务问题有助于提升金融市场信心，稳定阿根廷比索汇率，稳定商品和服务价格，提升居民收入水平。

　　阿根廷经济学家古斯塔沃·内法认为，协议成功达成，消除短期内阿根廷金融市场的不确定性，提升宏观经济稳定性，能够推动阿根廷外汇储备水平逐步恢复，也意味着国际信贷市场仍对阿根廷敞开大门。

　　不过，内法表示，协议并不意味着阿根廷一劳永逸地解决了债务问题。他说，阿根廷金融体系仍然十分脆弱，仍需继续与国际货币基金组织（IMF）磋商相关债务问题，恢复投资市场信心，仍需要下很大功夫。

　　IMF此前派专业团队审查阿根廷债务状况，认定阿根廷公共债务“不可持续”，需债务重组。在阿根廷与国际债权方达成协议后，IMF总裁格奥尔基耶娃第一时间向费尔南德斯表达祝贺，称“迈出了关键性的一步”。

(责编：燕勐、杨牧)
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