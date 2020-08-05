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驻蒙古国大使柴文睿在蒙古媒体发表署名文章：推迟香港立法会选举合理合法、必要及时

2020年08月05日18:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托8月5日电（记者霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿5日在蒙通社、《蒙古消息报》、蒙古新闻网、Zindaa新闻网等蒙古国主流媒体发表署名文章《推迟香港立法会选举合理合法、必要及时》，全文如下：

基于当前新冠肺炎疫情的严峻形势，香港特别行政区政府决定将第七届立法会选举推迟一年。这是香港特区政府对疫情形势研判后审时度势做出的审慎决定，中国中央政府表示充分理解和支持。为了广大香港市民的健康和生命安全而推迟选举，合理合法、必要及时，香港主流民意纷纷表示支持和赞同。

推迟选举是生命至上的体现。近期，香港新冠肺炎疫情愈演愈烈，确诊病例已连续十几日破百。在此情形之下，举行数百万人参与的选举活动，将不可避免地出现人群聚集，势必增加病毒传播的风险，对市民生命健康安全造成严重威胁。抗疫救人是头等大事，值此紧要关头，特区政府果断决定推迟立法会选举，充分体现了以人为本、生命至上的责任与担当。

推迟选举有充分法律依据。特区政府推迟选举的决定，符合宪法、基本法和香港本地法律。香港特区《紧急情况规例条例》规定：“在行政长官会同行政会议认为属紧急情况或危害公安的情况时，行政长官会同行政会议可订立任何他认为合乎公众利益的规例。”疫情紧急、人命关天，援引《紧急情况规例条例》处置合理合法。对于推迟选举导致的立法会“真空期”问题，全国人大常委会将依法作出决定，不会影响特区政府正常运作，也不会损害香港市民的民主权利和自由。

推迟选举符合国际惯例。特区政府做出推迟决定，参考了海外同类情况的经验。尊重科学、生命至上，是国际社会的普遍共识。因为疫情推迟选举的国家比比皆是，全球新冠肺炎疫情发生以来至少有68个国家或地区推迟了全国或地方选举。国际上有些人一触及香港选举延期就指手画脚、说三道四，是赤裸裸的“双重标准”。

推迟选举是中国内政，外部势力无权干预。香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。中国中央政府是香港战胜一切风险的坚强后盾，将为香港抗击疫情提供一切必要支持，确保香港政治稳定、经济繁荣、人民安居乐业。

(责编：燕勐、杨牧)
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