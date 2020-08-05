新华社巴格达8月5日电 通讯：高温与疫情下，中国援建实验室在伊拉克的坚守

新华社记者张淼

近期伊拉克面临高温与新冠疫情的双重考验。巴格达医学城医院，中国援建伊拉克抗击新冠疫情的核酸检测实验室里，待检的鼻咽拭子样本摆满了操作台……

100多天来，这所实验室超负荷运转，全力应对外界难以想象的挑战。

危急中驰援

饱经战乱摧残的伊拉克是全世界医疗卫生系统最薄弱的国家之一。民众防护意识淡薄等种种原因导致新冠疫情在伊拉克蔓延。7月份，伊拉克确诊病例暴增了7万多例，截至8月3日，累计确诊131886例。

3月25日，中国援建伊拉克的核酸检测实验室在巴格达揭牌，检测设备和5万份检测试剂均由中方捐赠。实验室伊方主任穆罕默德·迈赫迪说，中国援建的这所实验室在协助伊拉克卫生部发现病例、抗击疫情方面发挥了关键作用。

迈赫迪说，这所实验室在关键的时间节点成立。目前，实验室日最高检测量为1100例。截至7月末，实验室共完成约28000例核酸检测，其中阳性比例在20%左右。

模范实验室

早确诊就意味着能早治疗、早隔离，这所中国援建实验室的出现加快了伊拉克与病毒抗争的步伐。

“中国专家组在伊拉克时为我们提供了有益支持，他们给我们提供技术培训，慷慨捐赠检测工具和设备，为检测提供重要的技术方案和文件，这些都是财富！”迈赫迪至今保持着每周与中国核酸检测专家的技术沟通。

迈赫迪说，尽管核酸检测有技术上的困难，但相比于CT影像和临床特征，核酸检测的重要性在于可以发现新冠病毒的RNA是否存在，是确诊新冠病例的“决定性指标”。

在这所实验室工作的检测人员承担大量的任务，也面临艰难的挑战。迈赫迪说，从5月中旬起，伊拉克新冠病例大幅增加，为应对检测压力，实验室里30名检测员早中晚倒班，每周7天，24小时不间断接收检测样本。

“这所实验室现在成为伊拉克模范实验室的代表，许多省份的检测人员特意来到这里取经，学习检测方法和实验室设计规划。”迈赫迪说。

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