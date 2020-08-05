新华社悉尼8月5日电 通讯：悉尼唐人街商铺防疫“新常态”下勇找出路

新华社记者郭阳

澳大利亚悉尼市中心的唐人街上，开了几十年的金唐海鲜酒家是当地有名的粤菜馆，平日里一到饭点，店里宾客盈门。然而近期随着澳大利亚新冠疫情卷土重来，政府管控措施再次收紧，刚刚恢复些人气的唐人街又开始冷清起来。多家店铺关门歇业，即使还在营业的也是门可罗雀，街面上行人寥寥。

“最近疫情波动较大。两周前，我们一度还很有信心，把营业时间从每周3天延长到了每周5天，但现在由于墨尔本的疫情，生意又开始不太景气。”金唐海鲜酒家总裁黄锦华告诉记者。

墨尔本是澳大利亚第二大城市，也是该国当前疫情的“震中”，不仅单日新增确诊病例数和新增死亡病例数屡创新高，还有数百个病例感染源不明，疫情蔓延势头令人担忧。目前，墨尔本所在的维多利亚州已宣布进入灾难状态，防控措施进一步升级。

悉尼所在的新南威尔士州情况也不容乐观，发生了多起同酒吧、餐馆相关的聚集性感染事件，州政府再次收紧了刚放宽不久的堂食就餐人数限制。

“通常我们很乐意接受二三十人的订餐，但目前每次订餐人数不能超过10人。”黄锦华说。

来势汹汹的疫情让原本寄希望于澳国内市场尽快恢复的旅游、餐饮、零售等行业再次遭受冲击，也迫使经营者不得不在防疫“新常态”下寻找出路。

唐人街另一家老字号、1979年成立的皇冠海鲜酒楼创始人之子余威麟告诉记者，为了应对疫情造成的生意下滑，他们正在改变经营方式，除海鲜酒楼外，还涉足面包西饼、烧腊粥面、鲜肉铺等业务，并且开始送货上门，无论顾客想吃港式点心、粤式热炒，还是想买鲜肉亲自下厨，都可以足不出户就能享受到。

“疫情刚暴发时的冲击令人震惊，但我们已经逐渐开始适应，新业务目前开展得还不错。面对疫情的不确定性，我们必须做出调整。”余威麟说。

悉尼华埠商会主席陈建青告诉记者，唐人街以美食著称，有200多家餐馆，但这里不仅是美食集散地，还有着特殊的历史文化意义，在悉尼的经济社会生活中发挥着重要作用。

“我们要共同努力，采取一切必要措施，最大程度地降低疫情的影响。相信有着逾百年历史的唐人街能够挺过疫情、重焕生机。”陈建青说。

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