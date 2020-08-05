直击！新华社记者在黎巴嫩大爆炸现场发来报道

新华社贝鲁特8月5日电 黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，已造成至少73人死亡、3700人受伤。目前暂无中国人伤亡的消息。

楼在晃动 爆炸声震耳欲聋

爆炸发生在当地时间4日傍晚6点10分左右。记者正在分社办公室电脑前工作，突然感到楼在剧烈晃动，一开始以为是地震。晃动结束，猛地传来巨大爆炸声。记者第一反应就是，爆炸千万别把玻璃震碎。

爆炸声震耳欲聋，北部比布鲁斯、南部赛达等多个城市的居民都能听到。

8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特港口区发生爆炸后建筑物受损。（新华社发，比拉尔·贾维希摄）

爆炸后，记者在阳台上看到远处升起粉红色蘑菇云和浓烟，赶忙冲到楼顶拍摄新闻照片。新华社记者所在的办公大楼距港口约5公里。

这是2020年8月4日在黎巴嫩首都贝鲁特拍摄的爆炸后升起的烟雾。新华社记者李良勇摄

记者赶往现场，看到整个爆炸区域以及周边都被军警封锁，大量救护车、消防车和军车聚集，正忙着运送伤亡人员和灭火，军方亦出动多架直升机帮助灭火。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一名男子抱着孩子走过严重受损的建筑。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

记者看到，港口大门外被封锁，仓库顶棚被炸烂，集装箱被炸飞，附近建筑损毁严重，浓烟密布四周。军警在周边区域设置封锁线，禁止无关人员进入港口区。

在距离爆炸点不到100米的一处修车厂，记者看到一名年纪较大的修车工。爆炸的冲击波导致他从楼上掉落，坠楼再加上惊恐，这位修车工面对记者时已无法开口说话。修车厂很多员工受伤，已被送往医院。

黎巴嫩总统府玻璃被震碎

贝鲁特城市不大，爆炸时，好像整个城市发生了剧烈地震。爆炸导致市内多个街区严重受损，几乎整个城市都受到波及，远离爆炸中心的建筑物玻璃也被震碎。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一些建筑物和车辆在爆炸中受损。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

由于冲击波太强烈，距爆炸地点10多公里的黎巴嫩总统府也有玻璃被震碎。黎巴嫩最北部城市的黎波里和南部城市提尔都听到了爆炸声。黎以边境的中国维和官兵看到了天边出现的“粉色云彩”。

在爆炸地点附近的阿什拉斐叶街区，居民比拉尔对新华社记者说，整个街区“就像遭受一场灾难”，许多人受伤。

爆炸产生的冲击波使社区建筑物玻璃破碎，导致居民受伤。社区里人们自发展开互助救援，将伤者抬到医院。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，民众运送爆炸伤员。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

黎巴嫩卫生部长哈桑当天说，初步统计显示，爆炸造成至少73人死亡、3700人受伤。因贝鲁特的医院收治能力有限，他呼吁将伤亡人员分散至周边医院，同时号召所有医护人员参与救治伤员。

爆炸可能由长期存放的化学品导致

目前，爆炸具体原因暂不清楚。有黎巴嫩媒体报道说，港口一处仓库发生火灾并引起爆炸。目击者说，当天共发生两起爆炸，中间间隔几秒钟。黎内政部长法赫米说，爆炸可能由2014年存放在港口仓库内的化学品硝酸铵引起。

8月4日，黎巴嫩首都贝鲁特发生爆炸后浓烟滚滚。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

按照黎通社的说法，爆炸地点是贝鲁特港口区12号仓库。黎巴嫩官员表示，仓库从2014年开始就存放了2750吨硝酸铵。

爆炸后，贝鲁特民众陷入恐慌，一些人因担心化学品危害而决定动身搬到东部的贝卡谷地。

8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，人们救治一名爆炸中的伤者。（新华社发，比拉尔·贾维希摄）

黎总统奥恩当天召集紧急安全会议，指示军方做好爆炸后应对，要求有关部门为伤者提供免费救治，向遭受巨大损失或流离失所的家庭提供帮助。

黎总理迪亚卜当天视察爆炸现场，随后宣布5日为全国哀悼日，并表示黎巴嫩将向国际社会寻求帮助。（记者：李良勇；编辑：马晓燕 王丰丰；视频：杨依然）

(责编：于洋、刘洁妍)