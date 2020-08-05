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联黎部队多名维和人员在贝鲁特港口区爆炸中受伤

2020年08月05日14:18  来源：新华网
 

　　新华社贝鲁特8月5日电（记者李良勇）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）4日发表声明说，贝鲁特港口区4日发生的剧烈爆炸造成多名联黎部队维和人员受伤，其中一些人伤势严重。

　　声明说，爆炸还造成停靠在贝鲁特港的联黎部队海军一艘舰只受损。

　　黎巴嫩总统奥恩4日晚在总统府推特账号上发文说，港口仓库内存放2750吨硝酸铵长达6年之久且缺乏安全措施，“令人难以接受”。他呼吁在贝鲁特实施为期两周的紧急状态，并严惩爆炸责任人。

（国际）（8）黎巴嫩首都港口区发生爆炸 至少10人死亡

　　8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一名男子抱着孩子走过严重受损的建筑。 新华社发（比拉尔·贾维希 摄）

　　贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，造成至少73人死亡、3700人受伤。黎巴嫩内政部长法赫米说，爆炸可能由2014年即存放在港口一仓库内的化学品硝酸铵引起。

（国际）（1）黎巴嫩首都港口区发生爆炸 至少73人死亡3700人受伤

　　8月4日，在黎巴嫩首都贝鲁特，一名护士在受损的医院内照料三名婴儿。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

　　爆炸发生后，奥恩主持召开紧急安全会议。黎巴嫩高级防卫委员会在会上建议：宣布贝鲁特为受灾城市；在贝鲁特实施为期两周的紧急状态；成立调查委员会并在5天内就爆炸提交调查结果。黎巴嫩总理迪亚卜宣布，5日为全国哀悼日。

　　黎巴嫩内阁定于5日就此召开紧急会议。

　　

(责编：于洋、刘洁妍)
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