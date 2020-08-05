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美国围猎TikTok 伊朗驻华大使馆斥：迫害企业、巧取豪夺

2020年08月05日11:32  来源：海外网
 

伊朗驻华大使馆微博截图

海外网8月4日电 美国总统特朗普近日称TikTok必须在9月15日之前卖给美国公司，否则必须关门。伊朗驻华大使馆4日就此发微博表示，美国政府一次次刷新下限，在明目张胆迫害别国企业，巧取豪夺才是美国霸权的最真实底色。

伊朗驻华大使馆4日发文表示，“从围猎华为到打压TikTok，美国政府一次次刷新下限：一个霸权国家为了维护在技术和市场竞争中的领先优势，可以如何明目张胆迫害别国企业。别再罗织“违反伊朗制裁令”的罪名、别再标榜“市场经济自由公平竞争”原则、别再滥用“威胁国家安全”的理由，巧取豪夺才是美国霸权的最真实底色。”

8月4日，中国外交部发言人汪文斌也就此事强调，如果按照美方的这种错误做法，那么任何一个国家都可以以国家安全为由，对任何一家美国企业采取类似的举措。美方务必不要打开潘多拉的盒子，否则将自食其果。

汪文斌表示，一段时间以来，美方在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压特定的非美国企业，违背市场经济原则，也违反世贸组织开放、透明、非歧视的原则，是赤裸裸的霸凌行径，中方对此坚决反对。汪文斌指出，有关企业按照市场原则和国际规则，在美开展商业活动，遵守美国的法律法规，但美方却以莫须有的罪名进行设限打压，这完全是政治操弄。事实上美方动用国家机器打压他国企业的行为屡见不鲜，日本的东芝、法国的阿尔斯通等公司都曾遭受过美方的蛮横打压，美方标榜的所谓公平竞争的虚伪性暴露无遗，严重损害美国的国家信誉和形象。（海外网 杨佳）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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