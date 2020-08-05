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联合国启动1.2亿美元援助计划 协助菲律宾应对新冠疫情

2020年08月05日09:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国8月4日电（记者李晓宏）联合国与人道主义合作伙伴4日启动1.218亿美元的应对计划，为540万最为贫困的菲律宾人防治在新冠肺炎疫情提供援助，这是联合国自2013年抵御台风“海燕”侵袭后所启动的最大规模应对计划。

联合国人道协调厅介绍，目前，菲律宾报告的新冠感染病例中，包括相当数量的回国海外劳工以及滞留当地人员，这些群体有时并未在规定的隔离期内遵守防疫措施，导致感染上升。根据菲政府统计，今年二月以来，已有超过14万2000名海外劳工返回菲律宾，随着新冠疫情对全球经济所造成的影响加剧，预计未来数月内回归的劳工数量还将显著增加。

人道协调厅介绍，作为中低收入国家，菲律宾的医疗系统在新冠疫情之下显得捉襟见肘。截至今年五月，全国的重症病房使用率已达55%，其中宿务地区的重症救治能力已经接近饱和，棉兰老岛则持续面临个人防护用品短缺的挑战。亚洲开发银行预测，该国今年的国内生产总值可能减少3.8%，在最坏的情况下甚至可能减少5%。据菲律宾政府统计，该国六月的失业率已升至17.7%，失业人口多达730万，性别不平等、社会矛盾，以及部分地区的武装冲突等问题都可能因为疫情而进一步激化。

人道协调厅表示，该援助计划将从健康、食品安全、用水和卫生，保护以及风险宣传等领域帮助菲律宾政府应对最为迫切的挑战，一直持续到今年年底。目前，该计划所需的1.218亿美元资金已有近23%到位。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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