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美国人欲执掌美洲开发银行遇反对

2020年08月05日08:51  来源：新华网
 

　　美洲开发银行9月12日的新任行长选举出现变数。美国政府打破数十年传统，首次提名本国候选人角逐这一职位，尽管胜选几率较大，仍有部分拉美国家明言反对。

　　欧洲联盟高官介入争议，提议将选举推迟至明年3月以后，遭美国政府和美洲国家组织官员反对。

　　【史无前例】

　　路透社3日报道，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利7月30日致信西班牙外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚说：“考虑到美国政府史无前例地提名一名候选人执掌美开行，推迟（选举）是更可取建议。”他同时提及新冠疫情风险。

　　美国总统唐纳德·特朗普提议由其拉美事务顾问毛里西奥·克拉韦尔－卡罗内执掌美开行。他持“鹰派”立场，主张对委内瑞拉和古巴强硬。

　　美洲开发银行自1959年创建以来，一直由拉美国家推举的人选担任行长。美开行总部设在美国首都华盛顿，是美洲国家组织专门机构，旨在为促进拉美国家经济和社会发展提供资金和技术援助。这家区域银行成员还包含美国、加拿大和欧洲多国，但资金只供拉美国家使用。

　　新行长人选需要获得美开行28个美洲地区成员国中至少15国支持，同时在表决中获过半数支持。每个成员国的投票权重关联其在该行出资比例，参与投票国家总权重需达75%以上，否则选举无效。

　　【公开反对】

　　部分拉美国家的前政府领导人及高官已公开表示反对克拉韦尔－卡罗内执掌美开行。

　　要求匿名的两名阿根廷政府官员披露，阿政府倾向同意推迟选举，至少延至11月3日美国总统选举以后。这实现起来“有困难，但并非不可能”。他们希望克拉韦尔－卡罗内的政治立场在选举后“软化”。

　　阿根廷也推出自己的候选人。一名官员说，相较于拉美地区发展，美国政府更想保住对该地区的控制力，同时讨好佛罗里达州主张对古巴和委内瑞拉强硬的选民。

　　不过，阿根廷在美开行中的投票权重仅略超11%，需要其他成员国支持才能推动延后选举。路透社说，墨西哥可能会支持阿根廷，但要做好“政治平衡”不容易，而且墨西哥投票权重也仅略超7%。

　　克拉韦尔－卡罗内上周告诉路透社，他已获得“压倒性”支持，包括15国公开和6国私下支持。他承认自己的提名遭遇部分国家反对，但认为更多国家希望“看到美国成功”。

　　【地缘斗争】

　　路透社推断，行长选举争议反映长期被视作美国“后院”的拉美地区地缘政治争斗。想要抗衡美国霸权、阻挡克拉韦尔－卡罗内当选不容易。美国投票权重30%，而且美方候选人已获得巴西和哥伦比亚支持，当选希望较大。

　　欧盟有意介入选举招致反对。一名美国政府高级官员说，欧盟整体并非美开行成员，而该行所有成员先前已同意9月以在线会议形式选举行长。“少数国家企图绑架选举进程会冒犯这一地区并受到挑战，何况是非地区内国家。”

　　克拉韦尔－卡罗内上周驳斥欧洲国家反对他竞选的说法，称他已与欧洲多国领导人讨论美开行的未来规划。

　　美洲国家组织秘书长路易斯·阿尔马格罗2日借社交媒体推特拒绝欧盟介入：“（美洲）地区独立自主，可自行作出成熟决策。”

　　美国威尔逊中心阿根廷项目主管本哈明·赫丹说，如果拉美国家拒绝克拉韦尔－卡罗内，相当于“当面打特朗普政府一拳”，显示美国对拉美影响力在减弱；但如果接受他、特朗普却没能连任，新行长可能成“跛脚鸭”。（沈敏)（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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