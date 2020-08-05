美航空局要求波音737 MAX“改设计”

美国联邦航空局3日公布一份清单，要求波音公司对737 MAX系列客机系统设计进行多项关键改动，以消除安全隐患。

737 MAX关联两起重大空难，去年3月起在全球停飞。波音对这一畅销机型系统漏洞所做修补需要通过美国联邦航空局审查，才能在美国复飞；而欧洲和加拿大的民航监管部门可能提出更多意见。737 MAX能否在今年年底前重新“上天”不得而知。

【要求细】

美国联邦监管人员3日列出波音737 MAX客机设计更改要求清单，涉飞行控制系统、飞行员警示灯设置、机载计算机和布线问题。

美联社报道，联邦航空局在一年半审核后拿出这份清单并附带一份95页的文字总结，就导致737 MAX两起空难的飞机系统安全漏洞作出美方迄今最详细解读。

印度尼西亚狮子航空公司一架波音737 MAX客机2018年10月坠毁，埃塞俄比亚航空公司一架同型号客机2019年3月坠毁，共致346人遇难。737 MAX随后在全球遭停飞。

调查人员认为，两起空难都关联737 MAX客机特有的自动防失速软件“机动特性增强系统(MCAS)”缺陷。基于单个迎角传感器错误读数，MCAS系统反复下压机头，而飞行员无法手动恢复，最终导致飞机坠毁。

联邦航空局要求波音增加737 MAX“冗余设计”以增强安全性，如MCAS系统需参考两个、而非单个传感器的读数才自动触发反应。另一项改动是设置警报系统在传感器疑似出问题时提示飞行员；降低MCAS系统自动操控飞机的能力，以便飞行员在系统错误下压机头时能够人为修正。

联邦航空局说，40多名工程师、飞行员及其他工作人员总计耗费6万多小时核查737 MAX系统，包括测试飞行、分析4000多小时的实际及模拟飞行数据。

【步骤多】

就联邦航空局的新要求，波音发言人伯纳德·崔回应称：“我们朝安全复飞继续稳步前进，与联邦航空局以及全球其他监管机构密切协作。”他承认，复飞前仍需完成“大量工作”，但联邦航空局列出修改意见是“（适航）认证程序的重要里程碑”。

波音公司上周说，希望今年第四季度能获监管部门适航认证、恢复向客户交付737 MAX。

设计修改清单的公众意见征集环节将耗时45天，随后将由联邦航空局制定波音737 MAX运营的最终规则。各家航空公司后续还需花费数周时间培训飞行员、升级其停飞超过16个月的737 MAX客机。联邦航空局说，完成上述所有程序后，737 MAX才能“安全运营且符合联邦航空局的认证标准”。

【动作“慢”】

波音公司在2018年10月737 MAX第一起空难后不久着手修复设计漏洞。不过，波音前工程师彼得·莱姆撰文称，联邦航空局对737 MAX核查很彻底，而波音在全面审视如何修复飞机漏洞方面动作缓慢。

莱姆说：“（波音）每两个月勉强同意说，‘好吧，我们加上这个功能’，而非一开始就说‘我们彻底检查一遍，修正问题’。这是权宜之计。”莱姆认为，波音的致命错误在于认定MCAS系统依靠单个传感器不会出问题。

737 MAX一度是波音最畅销机型，遭停飞时运营中的737 MAX大约400架，波音的声誉和财务因这一安全丑闻严重受损。多项调查发现，许多旅客对于乘坐737 MAX有顾虑。路透社报道，737 MAX危机使波音迄今损失超过190亿美元，同时陷入产量减少、供应链受阻、受刑事和国会调查等麻烦。

但仍有不少航空公司支持波音和737 MAX。波音最大客户西南航空公司首席执行官加里·凯利上月说，依然对737 MAX有信心，期盼它复飞。波音去年就737 MAX停飞向西南航空公司支付4.28亿美元赔偿金。（陈丹）（新华社专特稿）

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