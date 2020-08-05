挪威禁止百人以上游轮靠岸

挪威政府3日宣布，暂时禁止搭载百人以上的游轮在挪威港口靠岸，以防新冠疫情扩散。

挪威卫生大臣本特·霍耶当天在一场新闻发布会上说，凡是搭载乘客及船员总数超过100人的游轮均不得在挪威港口靠岸，禁令持续至少14天。

“我们必须采取这些必要措施，阻止（新冠）病毒在挪威传播，”霍耶说，“疫情没有结束。”

预期多家游轮企业将受这一禁令影响，但一些日常渡轮不在禁令涵盖范围内。霍耶介绍，如果某些游轮在禁令发布前已经起航，今后几天仍可在挪威靠岸，允许乘客和船员登陆；但是如果游轮在禁令发布后起航，将不允许其在挪威靠岸。

就在挪威政府宣布禁令前数小时，挪威海达路德公司3日就旗下一艘游轮出现聚集性新冠确诊病例致歉，并宣布暂停所有游轮旅游项目。

海达路德公司旗下“罗阿尔·阿蒙森”号游轮7月31日停靠挪威北部港口特罗姆瑟，4名船员当天因身体不舒服住院，随后确诊感染新冠病毒。截至8月2日，船上158名船员的病毒检测显示，另有32人确诊感染。游客方面，目前已有5人确诊，数以百计游客仍在等待检测结果。

7月17日至7月31日，“罗阿尔·阿蒙森”号完成两次往返航行，都是往返挪威南部港口卑尔根和位于北冰洋的斯瓦尔巴群岛，共计运载387名游客。

“罗阿尔·阿蒙森”号游轮搭载人员来自挪威、德国、丹麦、法国、奥地利、菲律宾、拉脱维亚等国。挪威政府着手联络德国、奥地利、菲律宾等国磋商游轮事宜。

德新社报道，在“罗阿尔·阿蒙森”号宣布暴发疫情前，已有多名乘客在特罗姆瑟登陆，不少当地居民由此担心病毒在特罗姆瑟及周边市镇传播。

挪威贸易和工业大臣伊瑟琳·尼伯说，“罗阿尔·阿蒙森”号游轮出现聚集性病例，表明新冠疫情“尚未结束”。

海达路德公司首席执行官丹尼尔·谢尔丹3日在一份声明里说，这一企业内部多项环节出现错误，以致出现聚集性病例。“我们决定暂停在挪威及国际水域的所有游轮旅游业务”，不过往返挪威各港口的货运业务不停航。

新冠疫情下，全球多艘大型游轮暴发聚集性感染。海达路德公司曾将游轮业务暂停大约3个月，今年6月中旬恢复，是首批恢复运营的游轮企业之一。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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