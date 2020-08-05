原标题：疫情期每天多工作48分钟

一项最新研究结果显示，疫情期间的远程办公，给人们带来更多会议和更长工作时间。

美国彭博新闻社4日报道，上述研究由美国哈佛大学商学院和纽约大学的研究人员联合展开，涵盖北美、欧洲和中东共计16个城市的超过2.1万家公司。

哈佛大学商学院和纽约大学的研究人员说，这项研究是该领域迄今规模最大的研究之一。

研究人员比较新冠疫情导致居家工作前后超过8周的员工行为。结果表明，居家工作期间，每天工作时间多出48.5分钟，会议数量增加大约13%，每天向同事平均多发1.4封电子邮件。

在美国洛杉矶和芝加哥等少数城市，日均工作时长后来恢复至疫情前的水平。但在纽约市、圣何塞和欧洲大部分地区，更长工作时间一直持续至5月。

哈佛大学商学院组织行为系教授杰夫·波尔策说：“人们已经调整工作模式。”波尔策是这项研究的5位联合署名作者之一。

在研究展开的这两个月时间里，人们的工作状况并非完全没有得到改善，例如额外会议时间变短。

彭博社报道，企业可以通过上述研究结果了解居家工作对员工效率、精气神、文化和成本等方面的影响，从而决定接下来如何调整工作模式。

波尔策说，我们需要展开更多研究，观察人们的工作习惯是否永久改变。他预期，工作行为短期内不会回到疫情前的水平，“我们可能不会回到常规时期”。

实际上，美国疫情失控，使很多企业不具备集体返回办公室工作的条件。白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯2日说，美国已进入新冠疫情扩散“新阶段”；与3月和4月不同，疫情正在美国“极其广泛地蔓延”。

美国谷歌公司7月下旬决定，谷歌员工将居家工作至最早明年7月。谷歌成为美国第一家正式明确延长居家工作时间表的大型企业。（卜晓明）（新华社专特稿）

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