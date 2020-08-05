详讯：黎巴嫩首都港口区发生爆炸 至少73人死亡3700人受伤

新华社贝鲁特8月4日电（记者李良勇）黎巴嫩首都贝鲁特港口区4日傍晚发生剧烈爆炸，目前已造成至少73人死亡、3700人受伤。

当地时间4日18时10分左右，贝鲁特港口区发生剧烈爆炸。新华社记者所在的办公大楼距港口约5公里，记者先是感到大楼晃动，随后听到爆炸声，看到天空升起粉色蘑菇云和浓烟。爆炸声震耳欲聋，北部比布鲁斯、南部赛达等多个城市的居民都能听到。

爆炸导致贝鲁特多个街区严重受损，到处可见破损的建筑物和散落的玻璃碎片。在爆炸地点附近的阿什拉斐叶街区，居民比拉尔对新华社记者说，事发时整个街区“就像遭受一场灾难”，许多人受伤。据当地媒体报道，距爆炸地点10多公里的总统府建筑也受损。

事发近两个小时后，现场依然浓烟滚滚，一些集装箱在爆炸中被掀飞、变形，旁边的仓库一片狼藉，纸箱等物品四处散落。距爆炸点几十米的修车厂员工塔拉勒惊魂未定，甚至不愿回忆事发时的情况。他的朋友说，修车厂员工很多人受伤，已被送往医院。

爆炸发生后，大量救护车赶往现场运送伤亡人员。许多消防车前往现场救火，军方还出动多架直升机帮助灭火。军警在周边区域设置封锁线，禁止无关人员进入港口区。

黎巴嫩卫生部长哈桑当天说，初步统计显示，爆炸造成至少73人死亡、3700人受伤。因贝鲁特的医院收治能力有限，他呼吁将伤亡人员分散至周边医院，同时号召所有医护人员参与救治伤员。

目前，爆炸具体原因暂不清楚。有黎巴嫩媒体报道说，港口一处仓库发生火灾并引起爆炸。目击者说，当天共发生两起爆炸，中间间隔几秒钟。黎内政部长法赫米说，爆炸可能由2014年即存放在港口仓库内的化学品硝酸铵引起。

黎总统奥恩当天召集紧急安全会议，指示军方做好爆炸后应对，要求有关部门为伤者提供免费救治，向遭受巨大损失或流离失所的家庭提供帮助。

黎总理迪亚卜当天视察爆炸现场，随后宣布5日为全国哀悼日，并表示黎巴嫩将向国际社会寻求帮助。

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