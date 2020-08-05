美国国防部8月3日发表声明称，美国与波兰已完成《增强防卫合作协议》谈判，将向波兰增派约1000名驻军，驻波兰美军人数将增加到至少5500人，包括美陆军第五军司令部的前沿人员和一个师司令部，以及情报、监控和侦察人员等。

波兰近年来与美国防务合作日趋紧密，不仅从美国采购大量先进军备，还多次邀请美国在其境内永久驻军。今年6月，波兰总统杜达访问美国时表示，希望美国加强在波兰的军事部署。美国国防部长埃斯珀称，《增强防卫合作协议》与日前公布的驻德美军重新部署计划均有助于提升北约能力、“增强对俄罗斯的威慑”。

俄罗斯外交部此前称，美军如果继续向北约东部地区部署部队，将违反北约与俄罗斯相关协议中的承诺。俄外交部副部长格鲁什科也曾表示，俄罗斯与北约相互关系基本文件规定，北约有义务不再追加部署重要作战部队。俄罗斯将采取一切必要措施，确保俄国防和安全方面的合法利益。

据路透社报道，美波在经费、驻军地点和美军法律地位等问题上尚未达成一致：美国要求波兰承担20亿美元以上的驻军费用分摊额度，波兰难以接受；波兰希望美军驻扎在邻近白俄罗斯的东部边界地带，美国则希望驻扎在波兰西部；美国还提出，美军人员一旦在波境内违法，需得到法律免责保护，该条件未获波兰政府许可。因此，此次公布的防卫合作协议并未满足双方所有诉求，美国增派兵力仍为轮替驻军，波方寻求的永久驻军、设立军事基地等未能实现。

美国此前宣布从德国撤军约1.2万人，其中近5600人将部署至欧洲其他国家。波兰华沙大学欧洲中心主任格拉茨克分析说，欧洲国家在安全政策上存在分歧，波兰等中东欧国家长期采取敌视俄罗斯、紧跟美国的对外政策，而以德国为代表的“老欧洲”国家同俄罗斯既有矛盾又有共同利益，更强调欧洲的独立性和内部团结。此次美军将从德国撤出的人员部分调往波兰，可能会加剧波兰与德国的龃龉。波兰试图通过此举牵制其他欧洲国家，以缓解波兰在欧盟内部关于难民分摊、司法改革等问题上的压力。

埃斯珀明确表示，增加在波兰的驻军，将加强北约东翼的战略和部署的灵活性。但有分析认为，美军在中东欧增强部署影响欧洲战略安全格局，将给地区局势增添不安定因素。

（本报华沙8月4日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 16 版）

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