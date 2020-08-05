人民网>>国际

美国增加在波兰驻军

俄罗斯表示此举违反北约相关承诺

本报驻波兰记者  于  洋

2020年08月05日04:05  来源：人民网－人民日报
 

　　美国国防部8月3日发表声明称，美国与波兰已完成《增强防卫合作协议》谈判，将向波兰增派约1000名驻军，驻波兰美军人数将增加到至少5500人，包括美陆军第五军司令部的前沿人员和一个师司令部，以及情报、监控和侦察人员等。

　　波兰近年来与美国防务合作日趋紧密，不仅从美国采购大量先进军备，还多次邀请美国在其境内永久驻军。今年6月，波兰总统杜达访问美国时表示，希望美国加强在波兰的军事部署。美国国防部长埃斯珀称，《增强防卫合作协议》与日前公布的驻德美军重新部署计划均有助于提升北约能力、“增强对俄罗斯的威慑”。

　　俄罗斯外交部此前称，美军如果继续向北约东部地区部署部队，将违反北约与俄罗斯相关协议中的承诺。俄外交部副部长格鲁什科也曾表示，俄罗斯与北约相互关系基本文件规定，北约有义务不再追加部署重要作战部队。俄罗斯将采取一切必要措施，确保俄国防和安全方面的合法利益。

　　据路透社报道，美波在经费、驻军地点和美军法律地位等问题上尚未达成一致：美国要求波兰承担20亿美元以上的驻军费用分摊额度，波兰难以接受；波兰希望美军驻扎在邻近白俄罗斯的东部边界地带，美国则希望驻扎在波兰西部；美国还提出，美军人员一旦在波境内违法，需得到法律免责保护，该条件未获波兰政府许可。因此，此次公布的防卫合作协议并未满足双方所有诉求，美国增派兵力仍为轮替驻军，波方寻求的永久驻军、设立军事基地等未能实现。

　　美国此前宣布从德国撤军约1.2万人，其中近5600人将部署至欧洲其他国家。波兰华沙大学欧洲中心主任格拉茨克分析说，欧洲国家在安全政策上存在分歧，波兰等中东欧国家长期采取敌视俄罗斯、紧跟美国的对外政策，而以德国为代表的“老欧洲”国家同俄罗斯既有矛盾又有共同利益，更强调欧洲的独立性和内部团结。此次美军将从德国撤出的人员部分调往波兰，可能会加剧波兰与德国的龃龉。波兰试图通过此举牵制其他欧洲国家，以缓解波兰在欧盟内部关于难民分摊、司法改革等问题上的压力。

　　埃斯珀明确表示，增加在波兰的驻军，将加强北约东翼的战略和部署的灵活性。但有分析认为，美军在中东欧增强部署影响欧洲战略安全格局，将给地区局势增添不安定因素。

　　（本报华沙8月4日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月05日 16 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved