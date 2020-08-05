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探索创新旅行方式  实现可持续发展

多国力推旅游业复苏与转型（国际视点）

2020年08月05日04:05  来源：人民网－人民日报
 

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　　近期，一些国家的旅游业出现复苏迹象，境内游、生态游等受到民众青睐。在新冠肺炎疫情防控措施常态化之下，全球旅游从业者都在积极探索，如何在安全管控社交距离的前提下，满足民众的旅游需求，不断推进旅游消费转型升级。

       

　　据世界旅游组织的最新统计数据显示，目前全球40%的旅游目的地已经对国际旅行限制措施进行了不同程度的放松，而在今年6月和5月，这一数字分别只有22%和3%，这显示出国际旅游业正在缓慢适应当前状况，并开始逐步复苏。受益于各国政府积极出台的帮扶措施，多国旅游业开始逐步恢复向好，部分国家旅游业还呈现报复性反弹。

　　“境内游”成为众多游客首选

　　在泰国东南部度假胜地象岛的码头上，汽车排起了长龙，放眼望去有好几公里。兴奋的游客们在等待渡轮过海。随着泰国实施逐步“解封”政策，不少泰国本地游客来象岛度假。“这里体温检测点很多，酒店、餐厅等旅游设施都摆放了消毒液，我们挺放心。”与朋友自驾前来的泰国游客威萨告诉记者。

　　受疫情反复及民众顾虑的影响，“境内游”成为不少国家和地区游客的首选。泰国等东南亚国家正积极采取措施促进国内旅游。泰国内阁6月批准了一项预算为224亿泰铢（1美元约合31.6泰铢）的国内旅游促进计划，通过政府补贴的方式鼓励民众国内旅游。马来西亚旅游、艺术和文化部推出旅游特别基金，为中小旅游企业提供5万至1000万林吉特（1美元约合4.2林吉特）的简便贷款，同时为本地旅游产品及营销活动提供资助。新加坡旅游局、圣淘沙发展局和新加坡企业发展局共同拨出4500万新元（1美元约合1.37新元），推出“重新探索新加坡”计划，通过与本地社区合作寻找隐藏景点、策划邻里特制行程，以及推出优质体验及优惠折扣等方式，鼓励国民在境内游玩和消费。

　　欧洲等地区国家近期也相继出台措施，鼓励本国民众在境内旅游。法国政府近日加大对本国旅游景点的宣传力度。法国国家铁路公司推出优惠政策，医生、护士等防疫一线人员可申请国内旅行代金券。意大利政府则向年收入4万欧元以下的家庭提供500欧元补贴，专门用于国内旅行度假相关费用的税收返还。比利时政府表示将向公民免费发放国内火车票。

　　在俄罗斯，政府专门拨款150亿卢布（1美元约合73卢布）给联邦旅游署，对今年年底前俄公民的境内旅游支出予以部分补贴。根据该政策，购买俄罗斯44个地区境内游产品的个人，可以获得现金返还，最高返还现金1.5万卢布。

　　生态游、乡村游广受欢迎

　　“经历疫情期间的隔离措施后，很多人都希望可以多亲近自然，徜徉在自然开放空间。”近日，意大利托斯卡纳成为生态旅游热门景点，当地导游安德里亚·布罗吉忙得不亦乐乎。布罗吉表示，生态旅游不仅是一种可持续的旅行方式，而且对于有孩子的家庭来说，也很有教育性和互动性。

　　专家称，亲近自然、远离人群的生态游、乡村游等旅游形式正受到越来越多民众的喜爱，将成为后疫情时代多国旅游业转型的一个方向。

　　在西班牙，许多旅游网站近期相继推出了酒庄游、森林徒步等生态游产品，颇受欢迎。某乡村旅游预订网站数据显示，仅今年5月，该网站预订量就比去年同期增长25%。中部城市塞戈维亚的乡村旅店预订率创下近15年来新高，全国范围内的乡村旅店则接近满员。

　　法国巴黎旅游局也推出了“自然与巴黎”“骑自行车游巴黎”等生态旅游主题项目，在保证安全距离的情况下，游客们可以骑车游巴黎，吸引了越来越多市民积极参与。

　　“生态旅游不仅可以让游客领略独特的大自然，获得难忘的经历，还能够改善健康状况。大约49%的俄罗斯人从未去过本国国家公园，生态旅游无疑具有巨大潜力。”俄罗斯战略倡议署副总干事奥莉加·扎哈罗娃说。俄罗斯今年6月中旬启动了创建旅游休闲集群和发展生态旅游的全俄大赛，旨在进一步发展和释放俄罗斯生态旅游潜力。

　　新加坡《联合早报》近日发表的一篇社论称，在疫情防控措施常态化的情况下，过去那种吸引大量客流消费的发展模式难以为继，旅游业者应探索如何在保持安全距离的情况下，走深耕细作的精品路线，让业务得以持续发展。

　　新科技助力行业转型升级

　　听鹦鹉唱生日歌、陪企鹅悠闲散步、近距离给大象喂食……这是新加坡野生动物保育集团近期推出的虚拟体验项目“来自野外的问候”，游客可以通过虚拟技术实现与动物的互动交流。

　　在保障安全的前提下满足人们的旅游需求，全球多国还在努力化疫情之“危”为推进旅游消费转型升级之“机”。其中，科技在旅游业中的应用越来越广泛。不少旅游企业开始聚焦产品创新，依托虚拟技术、线上直播、语音导览等，推出了丰富多样的智慧产品。

　　在法国，观众可借助虚拟现实技术，在巴黎大皇宫里体验庞贝古城在被火山喷发摧毁前的日常生活；在埃及，“体验埃及”虚拟旅游项目向游客揭开了金字塔、红色修道院、开罗伊斯兰老城等经典旅游景点的神秘面纱；在俄罗斯，不少市民在社交平台VK上追踪“云·游中国”，期待疫情结束后去中国看看……

　　值得注意的是，科技手段也为旅游业复苏提供了公共卫生安全方面的保障。为了尽可能减少人员接触，西班牙NH酒店集团近期宣布升级电子操作系统，支持顾客在线预订、选择房间及服务、在线退房，在酒店各设施处设置了二维码，供顾客扫码实现自助服务，部分酒店还更换了智能电梯系统，顾客可使用语音选择楼层，无需进行接触。

　　目前，欧洲各大教堂、博物馆、美术馆等景点不仅扩大了网上预约、电子票务和电子导览系统，还运用新技术帮助控制景点内的游客流量。例如意大利佛罗伦萨的圣母百花大教堂，向每个游客提供一个小型感应装置，当游客之间安全社交距离不足时该装置就会震动提醒。

　　世界旅游组织日前宣布将与西班牙电信公司合作，双方将共同推动大数据和人工智能在旅游业领域的应用，帮助各旅游目的地更好分析和掌握游客行为和数据，从而更有效进行营销。同时，也将帮助各旅游目的地更有效管理游客数量，满足当前应对疫情的安全准则需求。

　　世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示，“我们支持旅游业的创新和开拓发展。疫情之后，旅游业重启给了我们一个新的契机，让我们得以重新规划和审视现有旅行方式，探索旅游业新的发展模式，推动旅游业实现更可持续、更有韧性和更具创新的发展。”

　　（本报马德里、曼谷、莫斯科、北京8月4日电  记者姜波、林芮、屈佩、沈小晓）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月05日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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