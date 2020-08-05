“近年来，人权问题被一些国家的政客过度政治化，甚至被用作干涉他国内政的工具。”哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃日前在接受本报记者采访时表示，评价一个国家的人权状况，需要综合考虑政治、经济、历史、文化等多种因素。“对于中国的人权状况，生活在这片土地上的中国人民最有发言权。”

“人权首先是生命权、健康权和发展权。”沙伊梅尔格诺娃指出，反恐和去极端化，是国际社会的共同责任，更是保障人权的必要措施。“近年来，中国的反恐和去极端化斗争取得了突出成效。中国政府坚持标本兼治，打击与预防相结合，果断采取一系列反恐和去极端化举措。中国卓有成效的举措合理合法，是中国落实国际社会反恐和去极端化倡议的具体体现。”

沙伊梅尔格诺娃强调，保障人权的前提是实现国家的持续发展和繁荣稳定。改革开放40多年来，中国8亿多人口实现脱贫。中国的扶贫脱贫工作仍在深入开展，将在2020年实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫。“经济快速发展，数以亿计的人口摆脱贫困，中国为世界人权事业发展作出了积极贡献。”

“随着经济不断发展，中国的人权事业将得到进一步发展。”沙伊梅尔格诺娃表示，前不久，中国第十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》。这是中国推进全面依法治国、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措，对切实维护最广大人民的根本利益，促进社会公平正义具有重要意义。

（本报努尔苏丹电）

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 03 版）

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