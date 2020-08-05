敦促美对其境外生物军事化活动作出全面澄清

本报北京8月4日电 （记者谢亚宏）外交部发言人汪文斌4日在例行记者会上说，美国在不少国家开展的生物军事化活动引发了广泛质疑和反对，中方敦促美正视国际社会关切，对其境外生物军事化活动作出全面澄清。

有记者问：一段时间以来，美国在其境外的生物军事化活动引发高度关注，质疑和反对的声音此起彼伏。例如近期韩国媒体连续曝光驻韩美军从事违反《禁止生物武器公约》的活动，大批社会团体要求关闭驻韩美军相关实验室、驱逐驻韩美军相关部队。中方对此有何评论？

汪文斌说，美国在不少国家开展生物军事化活动，引发了广泛质疑和反对，究其原因主要有三点：一是不透明。许多当事国都不知道美军实验室到底在干什么。作为境外生物军事化活动最多的国家，美方向《禁止生物武器公约》提交的建立信任措施材料对此只字不提。二是不安全。美方许多活动与高危病原体密切相关，一旦发生安全事故，将对当事国及其邻国乃至全世界产生灾难性的后果。三是不合理。放眼全球，只有美国以军方为主导满世界建设生物实验室，在境外大肆搜集生物资源，也只有美国独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判。不管美方怎么辩解，都难以自圆其说。

“我们敦促美方本着公开、透明、负责任的态度，正视国际社会关切，对其境外生物军事化活动作出全面澄清，并切实履行《禁止生物武器公约》义务，停止独家阻拦公约核查议定书谈判。”汪文斌说。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 03 版）

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