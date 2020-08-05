不少国家和地区为应对疫情推迟选举

受新冠肺炎疫情影响，近半年来不少国家和地区选择推迟选举或公投。

3月12日，德国执政党基督教民主联盟宣布，该党原定于4月召开党代会选举新任党主席，因疫情影响推迟举行。

3月13日，英国首相府确认，原定于5月举行的英格兰地方选举延期一年，因为政府判断5月可能英国正值疫情高发期。这是英国脱欧后的首次重要选举，原本拟选出英格兰118个选区的地方政府和包括伦敦在内的多个城市的市长。

3月15日，伊朗宪法监护委员会宣布，原定于4月17日举行的伊朗议会第二轮选举将推迟至9月11日举行。

4月20日，斯里兰卡选举委员会宣布，受疫情影响，新一届议会选举从4月25日推迟至6月20日举行，之后再次推迟至8月5日。

6月27日，索马里国家独立选举委员会主席哈利玛·亚雷向议会表示，受疫情等因素影响，原定于今年举行的选举无法如期举行，至少将推迟至2021年3月。

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政府间组织国际民主和选举援助学会认为，选举是一项全民参与的重要社会活动，保持社交距离非常困难。疫情之下，这将给个人和社会带来严重的健康风险。能否确保充分、可靠的投票参与度，能否保证选举过程的公正、透明、有效，也是各国必须考虑的因素。“政治活动让位于民众健康安全是多国政府和立法机构的共识”。

2001年因口蹄疫暴发，英国将地方选举推迟了一个月。据报道，此次英国做出推迟英格兰地方选举的决定，主要考虑就是民众健康。英国选举委员会表示，疫情将为选举带来风险，政府无法确保选民能安全参与选举，参选人和政党资讯也不能有效传递给选民。

英国司法大臣罗伯特·巴克兰、英国自由民主党代理领导人埃德·戴维等均表态支持英格兰地区推迟选举投票，认为“这是正确的决定”。英国纽卡斯尔大学政治学博士阿利斯泰尔·克拉克撰文称，疫情给选举管理带来了困难，延期选举是“正确的做法”。

据美国有线电视新闻网不完全统计，美国至少有17个州和美属关岛、美属波多黎各推迟了总统大选的党内预选投票。美国佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯珀格说，推迟预选投票能够确保现场投票安全进行，保障选民、选举官员和投票工作人员的健康和安全。疫情比较严重的路易斯安那州曾两次推迟党内预选时间，该州州长约翰·爱德华兹表示，做积极的事情可以挽救生命，做消极的事情则会威胁生命健康。

智利各方一致同意将原定于4月26日举行的修宪公投延期至10月25日。智利参议院议长阿德里安娜·穆尼奥斯表示，推迟公投决议的达成展示了困难时期的团结精神，现在的首要任务是保证民众的健康。

疫情导致民众投票意愿降低、选举管理出现困难等，为保证选举有效性而推迟选举的国家也不在少数。

意大利部分大区和城市数次推迟原定于今年上半年举行的地方选举。目前，随着疫情趋缓，意大利参议院通过法令，规定地方选举于9月20日举行。意大利总理孔特指出，任何经济、社会活动都必须在执行安全措施的情况下进行，如保持适当的社交距离，“面对面的投票很难做到这一点”。

波兰将原定于5月10日举行的总统选举推迟到6月28日举行。各方认为，疫情的限制可能造成选举不够公正，会威胁选民健康，因此呼吁推迟选举。

7月23日，玻利维亚最高选举法院宣布该国大选推迟至10月18日举行，第二次推迟原定于5月3日举行的大选。玻利维亚临时总统阿涅斯表示尊重推迟大选的决定。大选候选人卡洛斯·梅萨也表示全力支持，认为抗击疫情至关重要，应将卫生安全作为优先事项。玻利维亚最高选举法院院长罗梅罗表示，推迟大选是出于科学、法律、社会和政治因素的考量，将为保护民众健康、顺利设立海外投票点、迎接国际观察团等创造更好条件。

（本报记者龚鸣、强薇、叶琦、朱东君、张梦旭、周輖）

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 03 版）

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