人民网>>国际

不少国家和地区为应对疫情推迟选举

2020年08月05日03:59  来源：人民网－人民日报
 

　　受新冠肺炎疫情影响，近半年来不少国家和地区选择推迟选举或公投。

　　3月12日，德国执政党基督教民主联盟宣布，该党原定于4月召开党代会选举新任党主席，因疫情影响推迟举行。

　　3月13日，英国首相府确认，原定于5月举行的英格兰地方选举延期一年，因为政府判断5月可能英国正值疫情高发期。这是英国脱欧后的首次重要选举，原本拟选出英格兰118个选区的地方政府和包括伦敦在内的多个城市的市长。

　　3月15日，伊朗宪法监护委员会宣布，原定于4月17日举行的伊朗议会第二轮选举将推迟至9月11日举行。

　　4月20日，斯里兰卡选举委员会宣布，受疫情影响，新一届议会选举从4月25日推迟至6月20日举行，之后再次推迟至8月5日。

　　6月27日，索马里国家独立选举委员会主席哈利玛·亚雷向议会表示，受疫情等因素影响，原定于今年举行的选举无法如期举行，至少将推迟至2021年3月。

　　…………

　　政府间组织国际民主和选举援助学会认为，选举是一项全民参与的重要社会活动，保持社交距离非常困难。疫情之下，这将给个人和社会带来严重的健康风险。能否确保充分、可靠的投票参与度，能否保证选举过程的公正、透明、有效，也是各国必须考虑的因素。“政治活动让位于民众健康安全是多国政府和立法机构的共识”。

　　2001年因口蹄疫暴发，英国将地方选举推迟了一个月。据报道，此次英国做出推迟英格兰地方选举的决定，主要考虑就是民众健康。英国选举委员会表示，疫情将为选举带来风险，政府无法确保选民能安全参与选举，参选人和政党资讯也不能有效传递给选民。

　　英国司法大臣罗伯特·巴克兰、英国自由民主党代理领导人埃德·戴维等均表态支持英格兰地区推迟选举投票，认为“这是正确的决定”。英国纽卡斯尔大学政治学博士阿利斯泰尔·克拉克撰文称，疫情给选举管理带来了困难，延期选举是“正确的做法”。

　　据美国有线电视新闻网不完全统计，美国至少有17个州和美属关岛、美属波多黎各推迟了总统大选的党内预选投票。美国佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯珀格说，推迟预选投票能够确保现场投票安全进行，保障选民、选举官员和投票工作人员的健康和安全。疫情比较严重的路易斯安那州曾两次推迟党内预选时间，该州州长约翰·爱德华兹表示，做积极的事情可以挽救生命，做消极的事情则会威胁生命健康。

　　智利各方一致同意将原定于4月26日举行的修宪公投延期至10月25日。智利参议院议长阿德里安娜·穆尼奥斯表示，推迟公投决议的达成展示了困难时期的团结精神，现在的首要任务是保证民众的健康。

　　疫情导致民众投票意愿降低、选举管理出现困难等，为保证选举有效性而推迟选举的国家也不在少数。

　　意大利部分大区和城市数次推迟原定于今年上半年举行的地方选举。目前，随着疫情趋缓，意大利参议院通过法令，规定地方选举于9月20日举行。意大利总理孔特指出，任何经济、社会活动都必须在执行安全措施的情况下进行，如保持适当的社交距离，“面对面的投票很难做到这一点”。

　　波兰将原定于5月10日举行的总统选举推迟到6月28日举行。各方认为，疫情的限制可能造成选举不够公正，会威胁选民健康，因此呼吁推迟选举。

　　7月23日，玻利维亚最高选举法院宣布该国大选推迟至10月18日举行，第二次推迟原定于5月3日举行的大选。玻利维亚临时总统阿涅斯表示尊重推迟大选的决定。大选候选人卡洛斯·梅萨也表示全力支持，认为抗击疫情至关重要，应将卫生安全作为优先事项。玻利维亚最高选举法院院长罗梅罗表示，推迟大选是出于科学、法律、社会和政治因素的考量，将为保护民众健康、顺利设立海外投票点、迎接国际观察团等创造更好条件。

　　（本报记者龚鸣、强薇、叶琦、朱东君、张梦旭、周輖）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月05日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved