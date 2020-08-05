重振世界经济的绊脚石（钟声）

世界欢迎的是合作共赢的推进器，踢开的是制造麻烦的绊脚石。奉劝美国一些政客认真倾听国际社会的声音，为各国市场主体在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境，停止将经贸问题政治化，停止滥用国家安全概念推行歧视、排他政策

新冠肺炎疫情持续蔓延，全球生产和需求承受全面冲击，世界经济步履维艰。当此之时，国际社会一方面迫切需要全面加强国际合作凝聚起战胜疫情的强大合力，另一方面应该联手加大宏观政策对冲力度，扭转世界经济陷入深度衰退之势。然而，“搅局者”总是不甘寂寞。美国一些政客近来大肆毒化国际经济合作环境，污蔑中国正在进行一场“经济闪电战”“中国不是要与美国做贸易，而是要打劫美国”，鼓吹中美“经济脱钩”“科技脱钩”，试图人为切断全球产业链供应链。这种严重脱离现实感的荒唐叫嚣，就是在世界经济复苏的道路上恶意设置绊脚石。

美国新冠肺炎确诊病例、死亡病例不断增加，第二季度美国实际国内生产总值按年率计算下滑32.9%，创1947年有记录以来最大降幅。国际信用评级机构惠誉日前发布报告把美国主权信用评级展望由“稳定”下调至“负面”。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪认为，美国经济在第二季度“掉入了很深的黑洞”，“要花很长时间才能爬出来”。英国《金融时报》指出，在世界大部分地区正慢慢走出“封锁”之际，美国却一直是发达经济体中的异类，原因是它对危机的管理参差不齐。路透社刊文指出：“现在的美国政策在拖垮整个世界。美国对新冠肺炎疫情的糟糕应对，已经成为世界经济复苏的主要风险。”

面对如此严峻的现实，美国国务卿蓬佩奥之流却执意疯狂鼓吹“新冷战”。他们用意识形态划界、“脱钩”方式行“障眼法”，以为把责任推到中国头上，就能掩盖美国抗疫不力和经济下滑的现实。实乃自欺欺人！美国经济学家早就公开指出美国一些政客太欠缺经济学常识，国际社会更是担忧在蓬佩奥之流失去理智的拙劣表演过后，世界经济蒙受更大损失。正如美国《国会山报》文章所援引的经济学家警告，“脱钩”将相当于在全球两大经济体之间建立巨大的贸易壁垒，这可能会推高商品成本，减缓经济增长。美国前资深外交官傅立民更是透彻指出，“脱钩”将伤害美中乃至整个世界，并使大家变穷。

共同维护全球产业链供应链稳定，这是解决当前世界经济难题的关键之一。中国在全球产业链供应链中的地位是市场规律和企业选择共同作用的结果。当前，中国致力于在抓好疫情防控的同时，有序推动复工复产复商复市。中国第二季度经济同比增长3.2%，7月制造业采购经理指数升至51.1%，连续5个月位于临界点以上。这份来之不易的经济成绩单，已是当前弥足珍贵的世界经济亮点。德国《每日镜报》网站发表的文章强调：“中国比以往任何时候都更能再次推动世界经济增长。”

必须指出，美方近来动用国家力量不择手段打压中国特定企业，以赤裸裸的霸凌主义行径，对全球产业链在正常轨道上升级构成了威胁。蓬佩奥8月2日声称，美方将在“未来几天内”对白宫认定为“对美国国家安全构成威胁”的中国软件公司采取行动。此前，美方还施尽各种招数，对别国5G网络建设合作指手画脚，公开胁迫别国把华为公司排斥在外。显然，美方是在刻意泛化国家安全概念，在拿不出任何证据的情况下，对中国科技企业作“有罪推定”并发出威胁。这种违背市场经济原则的行径，暴露了美方所谓维护公平自由的虚伪性和典型的双重标准，也违反了世界贸易组织的开放、透明、非歧视原则。

国际经济学基本原理表明，没有哪个国家能完全拥有全球新一轮科技和产业升级所需的全部资源、技术和能力，“科技脱钩”只会破坏全球科技创新体系，阻滞世界经济复苏。创新是推动世界经济发展的重要动力之一，美国一些政客的所作所为显然有碍世界经济长远发展。国际信用评级机构标准普尔近日在一份报告中指出，在美国对华为实施最新限制后，亚太地区数十亿美元的科技收入面临风险。美国《外交政策》网站刊文指出，谋求“科技脱钩”的做法“严重扰乱了全球化秩序”。

当今世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前，各国更需要以开放的心态和举措，共同把全球市场的蛋糕做大、把全球共享的机制做实、把全球合作的方式做活，共同把经济全球化动力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。这是国际社会普遍认同的发展理念。世界欢迎的是合作共赢的推进器，踢开的是制造麻烦的绊脚石。美国作为世界第一大经济体，理应为世界经济复苏多作贡献。奉劝美国一些政客认真倾听国际社会的声音，为各国市场主体在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境，停止将经贸问题政治化，停止滥用国家安全概念推行歧视、排他政策，做出既为本国经济负责、也为世界经济负责的正确选择。

《 人民日报 》（ 2020年08月05日 03 版）

(责编：岳弘彬)