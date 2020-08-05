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正当之举 必要之举

——国际人士支持香港推迟立法会选举

2020年08月05日03:59  来源：人民网－人民日报
 

　　鉴于目前香港严峻的疫情形势已对选举造成重大影响，香港特区行政长官林郑月娥7月31日宣布，援引《紧急情况规例条例》，决定将香港特区第七届立法会选举推迟一年。接受本报采访的国际人士认为，香港推迟立法会选举，既是保护香港市民生命安全和身体健康的正当之举，也是保障立法会选举安全和公正公平的必要之举。这一决定合情合理合法，也与很多国家和地区做法一致。

　　“这是一个负责任政府的应有之义”

　　香港立法会原定今年9月6日举行换届选举。经综合评估，目前香港面临自1月以来最严峻的疫情，社区扩散继续蔓延，大暴发风险与日俱增。香港特区行政长官林郑月娥宣布，她会同行政会议基于公众利益和香港实际情况，援引《紧急情况规例条例》，决定将香港特区第七届立法会选举推迟一年。

　　根据政府间组织国际民主和选举援助学会的统计，从今年2月21日至7月26日，全球至少68个国家和地区因新冠肺炎疫情而推迟选举。“推迟香港立法会选举的决定，完全是基于保护市民的生命安全和身体健康、保障立法会选举的安全和公正公平，这一理由稳妥、明确。推迟选举不会损害香港市民依法享有的民主权利和自由。”南非资深外交家格特·格勒布勒认为，过去几周来，疫情在香港迅速蔓延，采取严格有力措施尽快控制疫情，是香港当务之急。如果继续竞选活动和投票，无法保证卫生防疫规定得到执行，将对香港公众健康构成巨大威胁。

　　日本反战和平人士伊关要说，香港特区政府及时果断做出推迟立法会选举的决定，“体现了防控疫情的科学态度，以及对香港市民生命安全和身体健康的责任担当”。

　　墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·德拉罗萨认为，“面对疫情挑战，香港特区政府在尊重科学、生命至上的基础上推迟立法会选举，这是一个负责任政府的应有之义。”他指出，在疫情肆虐时推迟选举，符合国际社会普遍共识。

　　“我们应该尊重并支持这样负责任的决定”

　　“选举是选民行使政治权利的重要体现，受基本法保障。特区政府有责任和义务，确保选举在公平公正、安全有序的环境之下进行。”墨西哥《每日报》国际版主编玛尔塞拉·阿达玛认为，香港推迟立法会选举符合香港市民利益，不仅有利于全社会集中精力抗击疫情，而且有利于维护选举的公平公正。

　　巴西里约热内卢州立大学国际关系学助理教授毛里西奥·桑托罗同样表示，香港推迟立法会选举是合理合法的，许多国家的中央和地方政府都有因疫情推迟选举，或讨论改变选举方式的情况，尊重科学、生命至上是国际社会普遍共识。

　　《菲律宾星报》专栏作家李天荣表示赞成香港特区政府推迟立法会选举的决定，认为这一明智之举将有效遏制疫情，保护香港市民的生命安全。推迟选举也尊重了许多在境外不能回香港投票的市民的投票权。

　　“在疫情形势极为严峻的情况下，香港立法会选举推迟一年是香港的选择，具有充足的法律依据，也符合香港抗击疫情的需要。”欧洲学院法学教授克里斯蒂安·梅斯特表示，一个负责任的政府，首先应考虑民众福祉和安危。推迟选举可以腾出精力先做最紧要的事情，阻断病毒传播，做好疫情防控。“主次不能颠倒，孰轻孰重，香港做出了正确的衡量。推迟选举的做法不是个案，而是国际共识，我们应该尊重并支持这样负责任的决定。”

　　“世界许多国家和地区都采取了类似做法”

　　埃及开罗大学法学教授穆斯塔法认为，在疫情等重大灾害面前，推迟选举是法律所允许的，“世界许多国家和地区都采取了类似做法”。穆斯塔法说，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。“如果不顾防疫要求，一味推进选举，拿人民的生命安全做赌注，才是不负责任的表现。”

　　俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基认为，香港特区政府作出将立法会选举推迟一年的决定，与复杂的防疫形势有关。在当前疫情形势下，其他一些国家和地区也纷纷作出类似推迟选举的决定。“为应对疫情等灾害而推迟选举在世界上不乏先例，香港特区政府的决定符合通行做法，合情合理合法。”

　　老挝老中友谊协会秘书长西昆·本伟莱认为，香港特区政府推迟立法会选举有利于遏制疫情蔓延。相信在中国中央政府支持下，香港一定能够早日战胜疫情。

　　（本报记者曲颂、万宇、刘军国、刘旭霞、朱东君、赵益普、方莹馨、黄培昭）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月05日 03 版）

(责编：岳弘彬)
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