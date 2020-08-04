外交部：美方应立即停止对中国媒体和记者的政治打压

人民网北京8月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

为帮助阿塞拜疆应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向阿塞拜疆派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫生健康委员会组建，四川省卫健委选派，已于8月4日启程。

法新社记者：3日，法国方面称，香港国安法损害香港高度自治和基本自由，法国将暂停与香港引渡协议。中方对此有何评论？

汪文斌：法方有关涉港错误言论和举措干涉中国内政，中方坚决反对。香港国安立法不仅完全符合“一国两制”方针，也将保障“一国两制”行稳致远，所谓违背“一国两制”、削弱香港高度自治和基本自由的说法根本站不住脚。

中央电视台记者：印度外长苏杰生2日接受专访时表示，印中关系对两国乃至全世界都具有重要意义，双方应准确理解彼此关切和利益。在保持边境地区和平与安宁的情况下逐步实现双边关系正常化，是印度历届政府对华政策基础。边境地区状况与双边关系不可分割。实现对华均衡并非易事，印方必须坚持自身立场，关键是让中方更看重我们。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。作为两个最大的发展中国家和新兴经济体，中印加强团结合作，不仅将为两国各自发展注入强大动力，也将为世界和平繁荣增添稳定性和正能量。双方应始终将边界问题置于双边关系的适当位置，避免分歧上升为争端。希望印方同中方相向而行，以实际行动共同维护双边关系大局。

《中国日报》记者：俄罗斯外交部3日就《中导条约》失效一周年发表声明称，美方退出该条约是“最严重的错误”。宣布退出《中导条约》后，美方立即采取的方针是尽快完成此前受该条约限制的武器研制工作，宣称计划首先在亚太地区部署先进导弹。美方在世界各个地区部署中程和中短程导弹将破坏地区和全球稳定，引发新一轮危险的核军备竞赛。中方对此有何评论？

汪文斌：俄方有关声明一针见血，揭露了美方退出《中导条约》的真实意图。

美国正式退出《中导条约》一年来，在毁约退群的道路上越走越远，相继宣布撤销签署《武器贸易条约》、退出《开放天空条约》、单方面放宽“导弹及其技术控制制度”对无人机出口的管控标准，迄今没有同意《新削减战略武器条约》延期。

美方上述消极举措严重损害世界和地区的和平与安全，冲击国际军控与裁军进程，削弱大国间的互信，破坏全球的战略稳定，也暴露了其奉行单边主义、谋求军事霸权的真实面目。

中方坚决反对美国在亚太和欧洲地区部署陆基中程导弹。我们敦促美方切实回应国际社会普遍关切，多做有利于世界和地区和平稳定的事。

《南华早报》记者：《环球时报》总编胡锡进发推特称，很多中国驻美记者都没有获得签证延期，中方会对此进行报复，并暗示中方可能会对美国驻香港记者采取类似措施。你对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关消息。今年5月8日，美方将中国驻美记者签证停留期限大幅缩短至90天以内，每三个月要重新申请延期。我们了解到，中方有关记者均早已向美方提交签证延期申请，但至今尚无1人获得美方明确回复。

一段时间以来，美方出于冷战思维和意识形态偏见，不断升级对中国媒体的政治打压。2018年12月，美方要求有关中国媒体驻美机构注册为“外国代理人”。2018年以来，有20多名中方记者的签证申请遭到美方无限期拖延甚至拒签。2020年2月，美方将5家中国媒体驻美机构列为“外国使团”，随即又对上述5家媒体驻美机构采取人数限制措施，变相“驱逐”60名中方媒体记者。5月，美方将中国驻美记者签证停留期限制到90天以内。6月，美方再次宣布将4家中国媒体驻美机构增加列管为“外国使团”。

我想强调，中国媒体记者恪守新闻职业道德，秉持客观、公正、真实、准确的原则，在包括美国在内的世界各地开展正常新闻报道。美方有关行径严重干扰中国媒体在美开展正常报道活动，严重损害中国媒体声誉，严重干扰两国间正常人文交流。美方一方面标榜新闻自由，另一方面却对中国媒体在美正常采访进行干扰、横加阻挠，暴露出美方所谓“新闻自由”的虚伪性，是赤裸裸的“双重标准”和霸权欺凌。

我们多次说过，造成当前局面，起因和责任都在美方。美方应立即纠正错误，停止对中国媒体和记者的政治打压。如果美方一意孤行，错上加错，中方必将被迫做出必要和正当的反应，坚定维护自身正当权益。

至于你问到在香港的美国记者是否会受到影响，我可以告诉你，香港特别行政区是中国的一部分。中方针对美方无理打压中国媒体驻美机构被迫做出必要和正当的反应，属于中央政府外交事权。

法新社记者：3日，世界卫生组织总干事谭德塞称，包括中国专家在内的国际专家组将赴武汉查找新冠病毒可能的源头。这些专家预计何时来华？

汪文斌：中国国家卫健委已经介绍了有关情况。经双方协商，世界卫生组织2名专家于7月11日至8月2日来华开展新冠病毒溯源科研合作预备性磋商。

在华期间，双方专家进行多次会谈，就新冠病毒人群、环境、分子、动物溯源以及传播途径等领域开展的科研工作进展和下一步科研计划进行了深入交流。同时，双方专家根据第73届世界卫生大会通过的新冠肺炎疫情应对决议精神，研究制定了全球新冠病毒溯源科学合作计划的中国部分，进一步研究新冠病毒的动物来源、中间宿主和传播途径，以便更好地防控新冠肺炎疫情。

至于你问到的有关具体情况，中方和世卫组织将就下一步的科研计划保持沟通。

香港中评社记者：近期，一些国家的少数政客鼓吹产业链“去中国化”，声称要给企业“搬家费”离开中国。你对此怎么看？

汪文斌：新冠肺炎疫情发生以来，中国率先控制住疫情，全面推进复工复产。中国国家统计局发布的数据显示，二季度中国经济实现3.2%的增长，是首个由负转正的主要经济体。7月份，中国制造业采购经理人指数为51.1，连续5个月位于荣枯线之上。中国没有也不会出现大规模外资撤离、产业链供应链外迁的情况。相反，由于中国经济复苏的稳定预期、不断优化的营商环境、超大规模的市场优势和内需潜力，许多外资企业正纷纷加快在华布局，积极拓展中国市场。

中国商务部近期的一项问卷调查显示，99.1%的外资企业表示将继续在华投资经营。美中贸委会最近对150余家企业的调查结果也显示，中国近年来进一步扩大开放、优化营商环境的举措为外企在华生产经营创造了便利，美国企业依然看好中国市场。正在筹备的第三届中国国际进口博览会同往年相比，有更多的知名企业报名参展，世界500强和行业龙头企业的平均展览面积将比第二届增加14%，这充分显示了全球企业对中国经济增长和未来发展前景的信心。

我要强调的是，中国将继续坚定不移地扩大对外开放，中国对外合作的大门将向各国敞开。我们相信，中国与各国合作共赢的蛋糕将会越做越大。

路透社记者：据报道，印度正考虑采取措施，防止主要位于东南亚的贸易伙伴将附加值低的中国商品转运至印度。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。中国输印产品满足了印国内市场和人民生产生活的需要，两国务实合作是互利双赢的。人为破坏这一合作格局，不符合印方自身利益。

法新社记者：据报道，3日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利批评了香港推迟立法会选举的决定，称这将损害香港民主。中方对此有何评论？

汪文斌：我昨天已经说过，面对严峻疫情，香港特区政府决定推迟第七届立法会选举，这是保护香港市民生命安全和身体健康的正当之举，也是保障立法会选举安全和公正公平的必要之举。为因应疫情等灾害而推迟选举在世界上不乏先例，香港特区政府的决定符合这一通行做法，合情合理合法。香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何外国政府、组织和个人都无权干预，也没有理由干预。

《北京青年报》记者：一段时间以来，美国在其境外的生物军事化活动引发高度关注，质疑和反对的声音此起彼伏。例如近期韩国媒体连续曝光驻韩美军从事违反《禁止生物武器公约》的活动，大批社会团体要求关闭驻韩美军相关实验室、驱逐驻韩美军相关部队。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到了相关情况。美国在不少国家开展生物军事化活动，引发了广泛质疑和反对，究其原因主要有三点：一是不透明。许多当事国都不知道美军实验室到底在干什么。作为境外生物军事化活动最多的国家，美方向《禁止生物武器公约》提交的建立信任措施材料对此只字不提。二是不安全。美方许多活动与高危病原体密切相关，一旦发生安全事故，将对当事国及其邻国乃至全世界产生灾难性的后果。三是不合理。放眼全球，只有美国以军方为主导满世界建设生物实验室，在境外大肆搜集生物资源，也只有美国独家反对《禁止生物武器公约》核查议定书谈判。不管美方怎么辩解，都难以自圆其说。

我们敦促美方本着公开、透明、负责任的态度，正视国际社会关切，对其境外生物军事化活动作出全面澄清，并切实履行《禁止生物武器公约》义务，停止独家阻拦公约核查议定书谈判。

法新社记者：3日，美国总统特朗普称，如果TikTok在美业务未能在9月15日之前出售给美国公司，此业务将被关闭。中方对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，美方在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压特定的非美国企业，这违背市场经济原则，也违反世贸组织开放、透明、非歧视原则，是赤裸裸的霸凌行径，中方对此坚决反对。我们注意到，美国国内和国际社会对此也有很多批评和质疑的声音。

美方把所谓的国家安全作为打压有关企业的理由，这根本站不住脚，不过是为自己寻找借口而已。有关企业按照市场原则和国际规则在美开展商业活动，遵守美国法律法规，但美方却以“莫须有”的罪名进行设限打压，这完全是政治操弄。事实上，美方动用国家机器打压他国企业的行为屡见不鲜，日本的东芝、法国的阿尔斯通等公司都曾遭受过美方的蛮横打压。美方标榜的所谓公平竞争的虚伪性暴露无遗，严重损害美国的国家信誉和形象。如果按照美方的这种错误做法，那么任何一个国家都可以以国家安全为由，对任何一家美国企业采取类似的举措。美方务必不要打开“潘多拉盒子”，否则将自食其果。

我们呼吁美方认真倾听本国和国际社会的理性声音，不要将经济问题政治化，为各国市场主体在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的投资和营商环境，多做有利于全球经济发展的事情。

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