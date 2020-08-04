原标题：综述：美政府威胁封禁抖音海外版遭美各界广泛批评

新华社华盛顿8月3日电 综述：美政府威胁封禁抖音海外版遭美各界广泛批评

新华社记者许缘 孙丁

连日来，中国互联网企业字节跳动旗下热门视频分享应用抖音海外版（TikTok）在美业务遭受不公待遇，引发广泛关注。从威胁发布行政令禁止TikTok在美业务，到强迫将TikTok出售给美国企业，美国政府的一系列言行受到专家学者和网友的广泛批评。

美国科技月刊《连线》杂志特约撰稿人路易丝·马察基斯表示，美国政府意欲禁止TikTok平台是“一场灾难”，“只允许来自本国的企业发展壮大”，这种“极其不公平”的做法有损于全球自由市场。

耶鲁大学法学院高级研究员扎姆·扎克认为，TikTok事件创下了一个“危险先例”，意味着美国正在走一条“技术民族主义道路”。扎克说，不仅是中国，任何被美国视为对手的国家，它们的企业都可能会被其以不利于美国国家安全为由而被禁止。

斯坦福大学法律、科学和技术项目主任马克·莱姆利表示，“没有真正的证据”证明TikTok对美国国家安全构成威胁，事件根源在于美国政府对任何来自中国的科技企业采取敌视态度。

美国政治杂志《华盛顿月刊》撰稿人戴维·阿特金斯对特朗普政府试图让美国财政部在TikTok收购交易中获利的做法提出批评。他在社交媒体上说，威胁封禁TikTok以迫使其被美国企业收购是“滥用权力”。

美国司法部反垄断部门前首席法律顾问格内·基梅尔曼也对美政府举措表示不解，称这一做法在反垄断法中没有依据，是“很不寻常、很不正常”的要求。

美政府意欲封禁TikTok也遭到该平台上知名博主的广泛抵制。总计拥有5400万粉丝的9名博主在8月2日写给美国总统特朗普的一封公开信中表示，TikTok实现了在脸书和Instagram等社交媒体上无法实现的互动。作为在互联网上成长的一代，他们“对互联网的期待不仅只有两个平台”，“何不利用这个机会来创造一个公平竞争的网络环境”。

在TikTok上拥有超过3500万粉丝的迈克尔·勒发布视频呼吁粉丝发声反对美国政府的做法。他说，TikTok给予了他展示才艺的平台，同时让他为更多人带去欢乐。

18岁的凯琳·埃尔金斯是一名来自美国华盛顿州的网民。在她看来，在新冠疫情肆虐的当下，是TikTok让她知道自己不是“孤军奋战”。如果TikTok被禁，她将感到十分失望。

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