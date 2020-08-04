人民网>>国际

综述：美政府威胁封禁抖音海外版遭美各界广泛批评

2020年08月04日19:25  来源：新华网
 
原标题：综述：美政府威胁封禁抖音海外版遭美各界广泛批评

　　新华社华盛顿8月3日电 综述：美政府威胁封禁抖音海外版遭美各界广泛批评

　　新华社记者许缘 孙丁

　　连日来，中国互联网企业字节跳动旗下热门视频分享应用抖音海外版（TikTok）在美业务遭受不公待遇，引发广泛关注。从威胁发布行政令禁止TikTok在美业务，到强迫将TikTok出售给美国企业，美国政府的一系列言行受到专家学者和网友的广泛批评。

　　美国科技月刊《连线》杂志特约撰稿人路易丝·马察基斯表示，美国政府意欲禁止TikTok平台是“一场灾难”，“只允许来自本国的企业发展壮大”，这种“极其不公平”的做法有损于全球自由市场。

　　耶鲁大学法学院高级研究员扎姆·扎克认为，TikTok事件创下了一个“危险先例”，意味着美国正在走一条“技术民族主义道路”。扎克说，不仅是中国，任何被美国视为对手的国家，它们的企业都可能会被其以不利于美国国家安全为由而被禁止。

　　斯坦福大学法律、科学和技术项目主任马克·莱姆利表示，“没有真正的证据”证明TikTok对美国国家安全构成威胁，事件根源在于美国政府对任何来自中国的科技企业采取敌视态度。

　　美国政治杂志《华盛顿月刊》撰稿人戴维·阿特金斯对特朗普政府试图让美国财政部在TikTok收购交易中获利的做法提出批评。他在社交媒体上说，威胁封禁TikTok以迫使其被美国企业收购是“滥用权力”。

　　美国司法部反垄断部门前首席法律顾问格内·基梅尔曼也对美政府举措表示不解，称这一做法在反垄断法中没有依据，是“很不寻常、很不正常”的要求。

　　美政府意欲封禁TikTok也遭到该平台上知名博主的广泛抵制。总计拥有5400万粉丝的9名博主在8月2日写给美国总统特朗普的一封公开信中表示，TikTok实现了在脸书和Instagram等社交媒体上无法实现的互动。作为在互联网上成长的一代，他们“对互联网的期待不仅只有两个平台”，“何不利用这个机会来创造一个公平竞争的网络环境”。

　　在TikTok上拥有超过3500万粉丝的迈克尔·勒发布视频呼吁粉丝发声反对美国政府的做法。他说，TikTok给予了他展示才艺的平台，同时让他为更多人带去欢乐。

　　18岁的凯琳·埃尔金斯是一名来自美国华盛顿州的网民。在她看来，在新冠疫情肆虐的当下，是TikTok让她知道自己不是“孤军奋战”。如果TikTok被禁，她将感到十分失望。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved